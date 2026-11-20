Tras el cierre de la frontera finlandesa los únicos países europeos que mantendrán abiertas sus fronteras con Rusia son Letonia, Lituania y Polonia. EFE

El Gobierno de Estonia formalizó este viernes la propuesta del primer ministro Kristen Michal de cerrar la frontera con Rusia del país báltico, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, a partir del próximo 1 de diciembre.

En un comunicado, el Gobierno adujo lo que llamó “actividades hostiles continuadas contra Estonia y otros países europeos”, en referencia al reciente intento de sabotaje contra una empresa de defensa estonia que Tallín ha atribuido a Moscú.

¿Por qué Estonia cerrará su frontera con Rusia?

La medida afectará a todos los pasos fronterizos en la frontera entre Rusia y Estonia: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa y Saatse y será revisada pasados seis meses para determinar si se mantiene.

El Gobierno remachó que este año ya se han producido dos ataques contra empresas de la industria de defensa estoniana y que los servicios de seguridad creen que en ambos casos las acciones fueron organizadas por los servicios secretos rusos.

“Las acciones hostiles de Rusia tienen consecuencias. Ya hemos dicho antes que si los ataques continúan, tomaremos los siguientes pasos para proteger nuestra seguridad. Ahora lo haremos. Estonia actúa de forma tranquila y reflexiva, pero con determinación. No dejaremos que Rusia use nuestra apertura contra nosotros”, afirmó el primer ministro.

¿En qué afectará el cierre de la frontera entre Rusia y Estonia?

La decisión del Gobierno afectará el movimiento de personas y vehículos a través de los pasos fronterizos, aunque el transporte de mercancías por ferrocarril se mantendrá, limitado por las restricciones que ya están en vigor y bajo un estricto control aduanero, dijo el Gobierno.

El Ejecutivo admitió que el cierre de la frontera afectará a los residentes del noreste y el sureste de Estonia, que tienen “seres queridos, trabajo, propiedades u otros vínculos en el otro lado de la frontera”.

Sin embargo, enfatizó Michal, pese a este impacto, “nuestro primer deber es proteger a las personas de Estonia y la seguridad del país”.

¿Cómo afectará la economía de Estonia?

Con respecto al impacto económico del cierre de la frontera para las relaciones comerciales con Rusia, el comunicado señaló que la dependencia económica de Rusia se ha reducido ya de forma significativa en relación al periodo anterior a la invasión de Ucrania.

En comparación con 2021, la exportación de mercancías a Rusia se ha reducido a un tercio y la exportación de mercancías producidas en Estonia, específicamente, a un quinto, según el comunicado.

Tras el cierre de la frontera finlandesa los únicos países europeos que mantendrán abiertas sus fronteras con Rusia son Letonia, Lituania y Polonia, las dos últimas de las cuales limitan con el exclave ruso de Kaliningrado.