Los líderes de la UE esperaban que países fuera del bloque de 27 naciones también aportaran préstamos a Ucrania.

La Comisión Europea anunció un plan para aprobar un préstamo de 49 mil 400 millones de dólares para apoyar la economía y el esfuerzo bélico de Ucrania en 2027, a medida que aumentan los costos provocados por cinco años de combates.

Hace casi un año, los líderes de la Unión Europea respaldaron un préstamo sin intereses de 99 mil millones de dólares para cubrir la mayor parte de las necesidades militares y económicas de Ucrania para 2026 y 2027.

Pero los ataques de Rusia contra la infraestructura energética y civil, junto con las interrupciones del comercio en el mar Negro, han puesto bajo presión a las finanzas del país.

Los líderes de la UE esperaban que países fuera del bloque de 27 naciones también aportaran préstamos sustanciales, pero esas contribuciones han quedado por debajo de lo esperado.

¿Cuánto necesitará Ucrania para la guerra con Rusia en 2027?

La comisión calcula ahora que Ucrania necesitará 77 mil millones de dólares el próximo año. Planea recaudar cerca de dos tercios de esa cantidad en los mercados de capitales, proporcionando préstamos de 22 mil millones de dólares para la economía de Kiev y 27 mil millones de dólares para sus fuerzas armadas.

“Creemos que esta es la mejor manera de darle a Ucrania una posición fuerte en la mesa de negociaciones”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“El apoyo presupuestario mantendrá en funcionamiento los servicios civiles esenciales, mantendrá operativas las escuelas y los hospitales, y el apoyo militar le dará a Ucrania los medios para defenderse”, dijo la funcionaria a periodistas.

El plan de la comisión utilizaría los intereses generados por los activos rusos congelados en virtud de las sanciones de la UE para ayudar a pagar los préstamos. La gran mayoría de los activos —cerca de 224 mil millones de dólares a finales de septiembre— están depositados en Euroclear, una cámara de compensación financiera belga.

¿Qué sabemos de los países que darán dinero para Ucrania?

Euroclear calcula que, hasta ahora, ha entregado a la UE unos 9 mil millones de dólares en ganancias extraordinarias obtenidas a partir de esos activos. Bélgica ha vetado prestar los propios activos para ayudar a Ucrania.

Una vez más, se ha instado a países fuera de la UE con calificación crediticia triple A a que completen el resto de los 77 mil millones de dólares. Australia, Canadá, Liechtenstein, Noruega y Suiza se consideran candidatos probables.

Ucrania solo tendría que devolver los préstamos una vez que Rusia haya pagado cientos de miles de millones de euros en indemnizaciones por la destrucción causada desde que puso en marcha su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Los líderes europeos consideran la guerra de Rusia como una amenaza existencial y a Ucrania como su primera línea de defensa. Pero algunos países se niegan a proporcionar apoyo militar. República Checa, Hungría y Eslovaquia declinaron participar en el préstamo anterior y amenazan con hacerlo de nuevo.

Von der Leyen señaló que los 27 Estados miembros “dicen muy claramente que quieren apoyar a Ucrania” y manifestó confianza en que todos se sumarán.