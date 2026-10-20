Crimen se ‘organiza’ en Ucrania: Rusia acusa que país de Zelenski entrena narcos mexicanos

El SVR ruso asegura que integrantes de cárteles mexicanos viajaron a Ucrania para aprender a operar drones de combate. (Gemini).

La inteligencia rusa acusó que integrantes de grupos criminales viajaron a Ucrania para recibir capacitación en el uso de drones de combate; no presenta pruebas públicas que corroboren sus afirmaciones.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) afirmó que autoridades estadounidenses investigan presuntos vínculos entre representantes del gobierno de Ucrania y cárteles mexicanos de la droga, relacionados con el supuesto entrenamiento de integrantes de organizaciones criminales en el uso de drones.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del SVR, las agencias policiales de Estados Unidos que investigan a los cárteles habrían encontrado información que vincula a representantes del gobierno de Volodímir Zelenski con estas organizaciones.

“Estados Unidos ha descubierto que estos grupos criminales llevan tiempo enviando a sus combatientes a Ucrania para aprender a ensamblar y operar vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) en combate. Se ha identificado a al menos 80 personas que recibieron este tipo de entrenamiento en las filas de las fuerzas armadas ucranianas”, explicó.

El SVR también asegura que funcionarios cercanos a Zelenski recibieron pagos por estos entrenamientos con recursos procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos.

Según la versión de la inteligencia rusa, la presencia de operadores de drones FPV —aeronaves no tripuladas controladas gafas o visores de realidad virtual —entre las filas de los cárteles representaría un riesgo para los agentes estadounidenses que realizan operaciones contra el narcotráfico en la frontera con México.

El organismo ruso advirtió que estos presuntos vínculos podrían perjudicar la posición política de Zelenski y debilitar el respaldo de la Casa Blanca a su gobierno.

Trump se distancia de Ucrania por retiro de sanciones a Rusia

El viernes 9 de octubre, el presidente de EU, Donald Trump, cerró un acuerdo con el Kremlin para el suministro de diésel ruso, que contempló el suministro a EU y a los mercados globales así como la suspensión temporal de las sanciones energéticas sobre Moscú,

El pacto generó malestar en Kiev y los socios europeos de Estados Unidos, quienes mantienen embargos energéticos a Moscú.

El 15 de octubre, Ucrania reanudó los ataques contra las refinerías rusas.