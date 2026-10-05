OTAN ‘se arma’ de drones e IA tras amenaza de Rusia de atacarla con armas nucleares

El máximo comandante militar de la OTAN prepara una estrategia para derrotar rápidamente un eventual ataque ruso en el flanco oriental de la alianza, combinando nuevas tecnologías de defensa, como drones e inteligencia artificial, con capacidades militares tradicionales.

El documento, denominado “Teoría de la Victoria” y al que Bloomberg tuvo acceso en una versión no clasificada, será presentado en Polonia el 12 de octubre por el comandante supremo aliado en Europa, el general Alexus Grynkewich, en medio de crecientes tensiones entre la OTAN y Rusia.

El objetivo es aclarar cómo respondería la alianza a una posible incursión en territorio de la OTAN, según altos funcionarios y diplomáticos familiarizados con el asunto. En los últimos meses, diversos reportes han señalado que Moscú estaría considerando una acción de ese tipo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló la semana pasada que no había indicios de que Rusia estuviera preparando un ataque convencional contra la alianza, aunque Europa debería estar preparada para ataques híbridos persistentes.

El portavoz de Grynkewich, el coronel Martin O’Donnell, declinó comentar los detalles del plan, pero enfatizó que la alianza era “puramente defensiva”.

“La teoría de la victoria del comandante supremo aliado en Europa es simple: mantener la ventaja de la OTAN”, afirmó O’Donnell. “Dado el entorno de seguridad mundial inestable y complejo, debemos crear ahora las condiciones para disuadir una agresión y, si fuera necesario, ganar en caso de ser atacados”.

Aunque los principios generales de combate de la OTAN son conocidos, es poco habitual que se comuniquen abiertamente. La iniciativa busca transmitir tranquilidad sobre el nivel de preparación de la alianza y, al mismo tiempo, ofrecer una imagen más concreta de los objetivos que sustentan el aumento del gasto en defensa.

El documento también busca mostrar a los aliados cómo la OTAN integraría las armas tradicionales con las nuevas capacidades desarrolladas desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, además de impulsar una mayor inversión en defensa y mejorar la preparación, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos privados.

La estrategia insiste en el carácter defensivo de la OTAN y en evitar provocaciones involuntarias, al tiempo que menciona explícitamente la necesidad de contrarrestar colectivamente las amenazas híbridas —acciones agresivas por debajo del umbral de un conflicto— como parte de la disuasión. Al demostrar que está preparada, la OTAN busca que el enemigo concluya que no puede ganar, según el documento.

Pero si la OTAN fuera atacada, bloquearía una incursión con una combinación de fuerzas terrestres y otros recursos de la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental de la OTAN, un concepto basado en drones de bajo costo, sistemas con tripulación mínima y selección de objetivos asistida por IA. Tras obtener libertad de maniobra, buscaría destruir los sistemas de mando y control enemigos con el objetivo de derrotar a las fuerzas rusas de manera rápida y contundente.

Los aliados de la OTAN, especialmente en Europa, han aumentado drásticamente el gasto en defensa, en medio de tensiones sobre cómo priorizar entre armas tradicionales, como los tanques, y tecnologías alternativas que han cobrado protagonismo en el conflicto de Ucrania.

Este verano boreal, Estados Unidos envió un cuestionario a los aliados de la OTAN para evaluar su gasto en defensa y su respaldo a las políticas del presidente Donald Trump para orientar las decisiones sobre los recortes previstos de activos militares estadounidenses destinados a la defensa de Europa.

Como parte de ese cuestionario, EU preguntó si los aliados disponían de fuerzas adicionales que pudieran comprometer con la OTAN para los planes de defensa de Grynkewich.