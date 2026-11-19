Misa conmemorativa en memoria de los afectados y fallecidos por la explosión en San Juanico, ocurrida hace 42 años.

Tlalnepantla, EDOMEX. A 42 años de la explosión de gas en San Juanico (San Juan Ixhuatepec), la zona oriente del municipio de Tlalnepantla sigue siendo uno de los principales centros de abastecimiento del hidrocarburo en el Valle de México.

Fue el día que amaneció dos veces en San Juanico. Así lo recuerdan sobrevivientes de la tragedia, cuando alrededor de las 5:30 de ese lunes, fuego y metal ardiente llovió sobre las viviendas, animales y personas que se disponían a iniciar sus actividades.

De acuerdo a cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se registraron más de 500 personas fallecidas, pero familiares y sobrevivientes aseguran que fueron más de mil, porque muchos cuerpos quedaron calcinados y nunca fueron identificados.

De hecho, hubo una fosa común en el Panteón Caracoles, donde hoy el gobierno municipal realizó una guardía de honor en memoria de las personas fallecidas.

También en cifras oficiales se contabilizaron 7 mil personas atendidas en hospitales, de las cuales 926 con quemaduras graves; alrededor de 60 mil personas desalojadas de sus vivienda; 149 viviendas destruidas, y mil 358 con daños menores.

Jorge, quien tenía 15 años ese noviembre de 1984, relata que eran sus primeros días de estudiante en el CCH-Vallejo, y sus clases iniciaban a las 7:00, por lo que tenía que madrugar todos los días para llegar a tiempo.

“Mi madre siempre se levantaba antes para darme de desayunar. Pero ese día me despertaron sus gritos. Primero pensé que me había quedado dormido porque vi mucha luz en la ventana, pero sentí mucho calor y ruido. Al principio no sabía que pasaba, pero algo no estaba bien. Fue cuando escuche la segunda explosión”.

Ese día Jorge perdió a dos amigos que vivian cerca de las contenedores de Pemex que estallaron. Ningún miembro de esas familias sobrevivió.

Sobrevivientes de la tragedia que provocó las explosiones registradas en la comunidad de San Juan Ixhuatepec en el año de 1984 narran su historia. (Cuartoscuro)

Comenta como si los hechos se hubieran suscitado ayer: Los que pudieron salir de entre las llamas murieron cuando eran atendidos en el hospital. Nadie fue por sus cuerpos. Todo fue un caos.

Julia se preparaba para asistir a lo que sería su primer empleo. Originarios del estado de Michoacán, su familia emigró al Valle de México para buscar oportunidades de trabajo.

“Ya teníamos algunos años en San Juanico, no era un lugar bonito, pero logramos tener una casa cerca del DF. Ese día vi gente corriendo envuelta en llamas pidiendo ayuda, pero no pudimos hacer nada.

“Corrimos hacia la carretera para salvarnos. El calor nos quemaba. Pensé que iba a morir porque mis piernas se doblaban de miedo”.

Julia, quien actualmente tiene 60 años, afirma que los muertos por la explosion de gas fueron más de mil, porque al regresar a su vivienda, tras varios días en permanecer en un albergue, “ya no volvimos a ver muchas familias. Nadie reclamó su ausencia”.

El señor Alfredo, quien desde hace 10 años usa silla de ruedas para trasladarse, sonrie y hace muecas al recordar como la explosión cambió su vida.

“Éramos una familia pobre pero unida. Aún estaba dormido cuando mi padre salió a trabajar. Ya no lo volvimos a ver. Ni al él ni a sus amigos. Todos trabajaban en una fábrica que estaba en Indios Verdes y entraban a las seis de la mañana””.

“Estamos vivos gracias a mi mamá. Estábamos casi desnudos. Nos sacó de las manos y corrimos. A mi y a mi dos hermanas, no sé cómo, nos llevaba a rastras. Solo sentía el calor en todo el cuerpo”, recuerda.

El parque de los muertos

A 42 años de la tragedia, el parque Hidalgo, donde se encontraban los tanques de almacenamiento de gas que explotaron, también conocido como el de Los Muertos, luce canchas de fútbol con pasto sintético, baños y enrejado. También con juegos infantiles y áreas para ejercicio. Incluso se construye un pozo de agua para suministrar el líquido a toda la comunidad.

La comunidad de San Juan Ixhuatepec conmemora los hechos ocurridos en las explosiones. (Cuartoscuro)

Hoy, a partir de las 8:00, en este lugar se realizo una ceremonia donde el gobierno municipal, con organizaciones vecinales y el obispo de Ecatepec, realizaron una ceremonía de conmemoración y recuerdo a los fallecidos por la explosión de gas.

De acuerdo al alcalde Raciel Pérez Cruz, el riesgo de alguna conflagración se ha atenuado, debido a que las empresas gaseras y de alto riego que se ubican en esta zona han asumido el compromiso de invertir y mejorar sus sistemas de seguridad.

“Hay inversión en tecnología, y representantes de los tres órdenes de gobierno nos reunimos de manera periódica para verificar y evaluar el funcionamiento de estas empresas.

“A esto se suman las rutas de evacuación, y los simulacros que se hacen de manera regular”. Agregó que el grupo PAMI de San Juan Ixhuarepec, conformado por vecinos y brigadistas sesionan de manera permanente, y evalúan todos los sistemas de seguridad que han implementado las empresas gaseras y Pemex.

Hoy, la emoción y los sentimientos encontrados de quienes rememoran a su difuntos, y lograron sobrevivir a una de las tragedias que marcaron el siglo 20, siguen a flor de piel.