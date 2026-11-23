Algunas de las principales bolsas del mundo cayeron debido a la desaceleración de la IA.

Los principales índices de Wall Street registraron su peor semana desde abril del año pasado, ante una ola de ventas que desató la cautela sobre el sector de inteligencia artificial , lo que generó pérdidas en los mercados accionarios a nivel mundial.

En el balance semanal, el Nasdaq encabezó los retrocesos en Estados Unidos con una caída de 10 por ciento, seguido por el S&P 500, que bajó 8.6 por ciento, y el Dow Jones, que cedió 8 por ciento, y en este caso, fue su peor semana desde marzo de 2020.

Las caídas a nivel mundial fueron generalizadas, y el índice de referencia de los mercados accionarios, el MSCI, que incluye bolsas de países desarrollados y emergentes, se hundió 8.1 por ciento en la semana, lo que fue su mayor descalabro desde la pandemia. Con esto, el valor de capitalización de los mercados accionarios a nivel global tuvo un descalabro de 10.5 billones de dólares, un monto sin precedente, según cifras de Bloomberg.

En Asia y Europa destacaron las bajas semanales de 7.9 por ciento en el Kospi de Corea del Sur, 7.7 por ciento en el Nikkei-225 de Japón, 7.3 por ciento en el Xetra DAX de Alemania y 5.7 por ciento en el IBEX 35 de España.

En México, el S&P/BMV IPC acumuló una baja semanal de 3.6 por ciento y el FTSE BIVA cedió 3.2 por ciento.

Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants, explicó que la liquidación de acciones respondió a una severa toma de utilidades y presiones regulatorias y financieras sobre la infraestructura de inteligencia artificial, tras el tropiezo bursátil de Anthropic y el escrutinio sobre Nvidia .

Detalló que el S&P 500 y el Dow Jones entraron en territorio de corrección técnica, en medio de temores por el endeudamiento en centros de datos, un tono restrictivo de la Reserva Federal y un desarme masivo de apalancamiento.

Prevé que en la presente semana el mercado operará con elevada sensibilidad técnica y política, condicionada a la trayectoria inflacionaria y a la capacidad de las tecnológicas para digerir sus altos costos de financiamiento.

Mona Mahajan, directora de estrategia de inversión en Edward Jones, señaló que continúa la preocupación de los inversionistas por la desaceleración de la IA , el aumento de los costos de financiamiento y las dudas sobre la rentabilidad de la inversión, que han lastrado el sentimiento del mercado bursátil.

“Desde los máximos del 6 de octubre, el S&P 500 ha caído más del 11 por ciento, mientras que el Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, ha bajado aproximadamente un 18 por ciento. Ambos índices se han situado por debajo de niveles de soporte técnico como la media móvil de 200 días, lo que podría indicar una mayor volatilidad en el futuro”, apuntó.

Gabriela Siller, directora de análisis en Banco Base, señaló que las pérdidas accionarias están estrechamente vinculadas a una perspectiva más pesimista para la industria de inteligencia artificial .

Añadió que también influyó el triunfo demócrata en las elecciones intermedias en Estados Unidos , ya que varios gobernadores podrían endurecer las reglas para la construcción de infraestructura para la inteligencia artificial , destacando Texas.

“Además, la administración de Donald Trump plantea restringir la inversión de empresas estadounidenses de centros de datos en otros países, lo que reduce el espacio de maniobra de estas empresas y su capacidad de generar flujo de efectivo a largo plazo”, agregó.

(El Financiero)

Fundamentales se mantienen

Para Edward Jones, si bien el sentimiento del mercado y los índices bursátiles han caído en las últimas semanas, la situación fundamental no ha cambiado sustancialmente.

“Las ganancias corporativas siguen siendo sólidas, con las del S&P 500 en camino de crecer más del 30 por ciento este año y aproximadamente 16 por ciento en 2027”, indicó Mohajan.

Señaló que las condiciones macroeconómicas también se han mantenido resilientes. Consideró que, aunque el ritmo de desarrollo de la inversión en IA podría moderarse en el próximo año, este sector sigue encaminado a contribuir a un fuerte crecimiento manufacturero y económico en el futuro.

“En nuestra opinión, estos sólidos fundamentos no apuntan a una recesión profunda o prolongada en los mercados o el crecimiento económico”, dijo.