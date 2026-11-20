Head de Soluciones de Portafolio para Vanguard América Latina.

El mercado premia hoy a quienes construyen la infraestructura de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la historia sugiere que una parte importante del valor de largo plazo podría surgir en las empresas que adopten la tecnología para transformar su productividad.

Los mejores surfistas no solo observan la ola que rompe frente a ellos. También estudian las corrientes y el viento para anticipar dónde se formará la siguiente. Los inversionistas deberían adoptar una mirada similar ante la IA: participar en la oportunidad actual sin perder de vista dónde podría aparecer la próxima fuente de valor.

Es comprensible que la atención se concentre en los fabricantes de semiconductores, los hiperescaladores y los proveedores de centros de datos y energía. La inversión necesaria para desarrollar la IA es enorme y estas empresas han liderado el mercado. En Estados Unidos, la inversión empresarial avanzó a un ritmo de 9.6% durante el primer semestre de 2026, más de dos puntos porcentuales por encima de nuestras expectativas. Además, estimamos que existe alrededor de 60% de probabilidad de que la economía alcance un crecimiento real de 3% en los próximos años, apoyada por la inversión en IA y un eventual repunte de la productividad. No obstante, el potencial económico de una tecnología no siempre se traduce directamente en mayores rendimientos para quienes la desarrollan, sobre todo cuando las valuaciones ya incorporan expectativas muy optimistas.

La historia ofrece una lección útil. Los ferrocarriles, la electricidad, el automóvil y las computadoras personales generaron grandes oportunidades para sus pioneros, pero sus beneficios terminaron extendiéndose mucho más allá. A medida que cada innovación se difundió, otras compañías elevaron su eficiencia, ampliaron márgenes y crearon productos, servicios e industrias. Con la IA podría ocurrir algo similar: los ganadores de la siguiente etapa quizá no sean quienes hoy dominan los titulares, sino quienes conviertan la tecnología en productividad y utilidades sostenibles.

Ya hay indicios. Por ejemplo, en el sector salud la IA puede reducir cargas administrativas y liberar tiempo para la atención de pacientes. En los servicios financieros, puede mejorar la detección de fraude, el análisis de riesgos y la personalización. En manufactura, logística y comercio, puede optimizar inventarios y cadenas de suministro. Esta expansión también exige infraestructura física: la Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda mundial de electricidad crecerá, en promedio, 3.6% anual entre 2026 y 2030; impulsada, entre otros factores, por los centros de datos. El impacto decisivo no siempre aparecerá como un gran anuncio tecnológico; podría reflejarse gradualmente en menores costos, mayor productividad y mejores resultados.

Esta difusión también podría cambiar el liderazgo del mercado. Al inicio de una transformación tecnológica suelen destacar las empresas de crecimiento que proveen la infraestructura. Cuando la tecnología se generaliza, el valor puede desplazarse hacia sectores más amplios y compañías con valuaciones menos exigentes. Nuestras proyecciones a diez años, con información al 30 de junio de 2026, estiman rendimientos anualizados de 4.2% a 6.2% para las acciones estadounidenses y de 4.5% a 6.5% para las acciones de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos; dentro del mercado estadounidense, las acciones de valor conservan el perfil de retorno esperado más atractivo. Por ello, las acciones de valor y los mercados fuera de Estados Unidos merecen atención.

Para los inversionistas mexicanos, la conclusión no es abandonar la tecnología ni tratar de adivinar una sola empresa ganadora. Es evitar que el entusiasmo se convierta en concentración. Una cartera global y ampliamente diversificada permite participar en los líderes actuales y, al mismo tiempo, incorporar a los ganadores que surjan conforme la IA se extienda. También conserva espacio para activos defensivos, como la renta fija de alta calidad, que pueden aportar ingreso y estabilidad si las expectativas sobre la IA se moderan.

Bajo este contexto, la disciplina será tan importante como la selección. En vez de perseguir el desempeño reciente, conviene revisar si la exposición a crecimiento, semiconductores o Estados Unidos se ha vuelto desproporcionada.

La pregunta no es si la IA transformará la economía, sino quién capturará sus beneficios. La próxima ola podría pertenecer a las empresas que la conviertan en productividad y crecimiento rentable. Para los inversionistas, la mejor preparación no es adivinar un único ganador, sino mantener la disciplina y una diversificación suficiente para participar cuando esos ganadores emerjan.