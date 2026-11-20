Creo que una mayoría de quienes leen este diario crecieron escuchando el término “tercermundista”, y muchos relacionan la palabra con un país en vías de desarrollo. Pero el término originalmente lo acuñó Alfred Sauvy, para distinguir a los países que no pertenecían ni al bloque occidental, ni al soviético (segundo mundo). Hoy, el término quedó obsoleto porque no se puede meter en la misma categoría a China, India, México, Bangladesh o Chad.

Sin embargo, la implicación condescendiente de la jerarquía aún permanece en el imaginario colectivo, pero ya no como una distinción geopolítica, sino como sinónimo de precariedad. Lo cual paradójicamente no siempre juega en contra.

Hoy en aquellos países de “primer mundo” tienen una preocupación latente sobre sus empleos. No por la falta de trabajo, sino porque sienten que pronto serán sustituidos por la inteligencia artificial.

Mientras tanto en nuestro país aún estamos intentando descifrar qué podemos digitalizar. Y este esfuerzo no es solo de la iniciativa privada, el gobierno también está haciendo lo suyo, lo vemos con el intento de digitalizar los medios de pago en ciertos sectores como las gasolineras.

Y aunque está comprobado que la digitalización de procesos ayuda a optimizar el uso de los recursos, las implementaciones generalizadas en nuestro país aún están lejos de ser una realidad a gran escala. No por que sean sistemas distintos, sino porque nuestra idiosincracia puede más que cualquier software.

Y esta falta de digitalización no es solo un tema de Pymes. Los grandes corporativos que ya operan con sistemas digitales, tienen que hacer revisiones de inventario físico de forma periódica para ajustar la información de sus sistemas, porque con todo y tecnología, siempre hay variaciones en los indicadores. En otras palabras, las cantidades que hay en la bodega, no son las mismas del sistema. Y alguien siempre termina reconstruyendo la realidad en un Excel.

En contraste, los vecinos del norte están viviendo otra realidad. Gallup reportó en septiembre de 2026 que el 27% de los trabajadores estadounidenses teme que la tecnología vuelva obsoleto su empleo. En 2017 era el 13%. La preocupación prácticamente se duplicó en menos de una década.

No estoy diciendo que no existan intenciones de que en la Región IV adoptemos la IA, las hay; incluso con métricas. Banco de México encontró que, en junio de este año, el 48.5% de las empresas encuestadas con más de cien trabajadores ya utilizaba alguna tecnología de inteligencia artificial.

Pero hay que ser objetivos. Una cosa es adoptar una herramienta y otra muy distinta es transformar la manera de operar. Y en esa distancia caben muchísimos proyectos que nunca producen los beneficios prometidos.

No es lo mismo generar un correo con un asistente o elaborar una presentación que contar con datos confiables para planear la producción, controlar inventarios o cumplir una promesa de entrega… la verdadera adopción de esta tecnología implica un cambio radical, muy similar a la Revolución de hace 116 años.

Y no me refiero a que tenemos que levantarnos en armas, sino que tenemos que entender que aun existen “antiguos regímenes” disfrazados. Directores que piden innovación mientras conservan intacto el sistema de autorizaciones; gerentes que compran tecnología, sin revisar los procesos establecidos. Colaboradores que evitan aprender a usar nuevas tecnologías por que aun no se las “exigen”.

Y mientras unos temen las consecuencias de una revolución tecnológica que ya está ocurriendo, otros creen que todavía hay tiempo para prepararse. Pero ninguna revolución espera a que todos estén listos, ni distingue clasificaciones geopolíticas, mucho menos a que tengamos los procesos documentados, digitalizados o funcionando correctamente.

Es cierto que lo “tercermundista” nos ahorra el miedo a que la IA nos arrebate el empleo. Pero ese miedo es lo que está llevando a otros a prepararse para ser más competitivos. Mientras nosotros seguimos esperando a que alguien nos lo exija.