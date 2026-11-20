La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas será un cambio profundo para el mundo del trabajo en México.

Y conviene entenderlo desde ahora: no consiste simplemente en quitar dos horas a la jornada semanal a partir del próximo año.

La reforma obligará a las empresas a replantear horarios, turnos, procesos productivos, costos y tiempo extraordinario, pero, sobre todo, nuestra costumbre de confundir permanencia en el centro de trabajo con productividad.

Una transformación así exige certeza jurídica y reglas oportunas.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo incorporó la obligación patronal de registrar electrónicamente la jornada de cada persona trabajadora, incluidos sus horarios de inicio y terminación. También encomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedir las disposiciones generales que definirán el ámbito de aplicación y las excepciones a esta obligación.

Esas reglas deberán entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Estamos en la segunda mitad de noviembre y aún no las conocemos.

Implementar un sistema así puede implicar adquirir o modificar tecnología, cambiar políticas internas, revisar esquemas flexibles y remotos, capacitar al personal, ajustar procesos y establecer mecanismos confiables para documentar la duración de las jornadas.

La realidad del sector productivo mexicano obliga a evitar soluciones uniformes. Una gran empresa probablemente cuenta con áreas de recursos humanos, tecnología y finanzas, además de asesores especializados, para implementar un sistema de cumplimiento. Una micro o pequeña empresa puede no tener esos recursos.

La autoridad debe utilizar responsablemente la facultad que el legislador le otorgó para establecer el ámbito de aplicación y las excepciones. Sería deseable que las reglas contemplaran mecanismos simplificados, criterios diferenciados o periodos razonables de implementación para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Una regulación laboral efectiva debe proteger derechos sin perder de vista la realidad económica de quienes generan los empleos.

Pero tampoco sería justo dirigir todo el reclamo hacia el gobierno. Los empresarios tenemos nuestra propia tarea pendiente.

La reducción gradual de la jornada no es una posibilidad futura ni una discusión académica: es derecho vigente. A partir de 2027 comenzará la disminución progresiva de la jornada semanal: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y, finalmente, 40 horas en 2030. Los salarios no podrán reducirse como consecuencia de ello.

La ecuación es sencilla: si las empresas dispondrán gradualmente de menos horas de trabajo, manteniendo los salarios, tendrán que obtener mayor productividad de cada una de esas horas.

Eso obliga a preguntarnos: ¿cuántas reuniones son necesarias?, ¿qué procesos podrían simplificarse?, ¿qué tareas repetitivas pueden automatizarse?, ¿cuánto tiempo perdemos por malas estructuras de decisión? ¿Medimos resultados o seguimos midiendo presencia? ¿Utilizamos adecuadamente la tecnología?

Y, sobre todo: ¿estamos preparados para producir mejor trabajando menos horas?

Ahí se encuentra la discusión verdaderamente importante.

Podemos debatir si la reducción llegó demasiado pronto, demasiado tarde o si debió diseñarse de otra manera. Pero esa discusión ya quedó atrás. Ahora corresponde hacerla funcionar.

Al gobierno le toca escuchar a trabajadores, sindicatos, empresarios y especialistas, reconocer las diferencias entre sectores y tamaños de empresa, y emitir reglas claras y oportunas. La regulación no puede llegar cuando las empresas prácticamente deberían haber terminado de implementarla.

A los empresarios nos corresponde actuar. Noviembre de 2026 todavía es buen momento para revisar jornadas reales, turnos, horas extraordinarias, sistemas de registro, productividad, automatización y organización del trabajo.

No en enero. Ahora.

La reforma de las 40 horas puede convertirse en una carga burocrática o ser el detonador de una conversación que México necesita: cómo construir empresas más productivas sin sacrificar el bienestar de quienes trabajan en ellas.

Proteger mejor al trabajador y fortalecer a las empresas no deberían ser objetivos contrapuestos. Necesitamos ambos: mejores empresas, trabajadores más productivos y relaciones laborales más modernas. Pero también necesitamos mejores reglas.

Y las buenas reglas no sólo deben ser justas. También deben llegar a tiempo.