Especialistas consultados para la Encuesta Citi esperan un cierre de año con inflación más alta.

Los economistas de grupos financieros elevaron sus expectativas de inflación general y subyacente para el cierre de 2026 y 2027, además de anticipar una mayor depreciación del peso frente al dólar para finales de este año, reveló la Encuesta Citi de Expectativas.

El sondeo levantado el 20 de noviembre precisó que la mediana de los pronósticos para la inflación general al cierre de 2026 aumentó a 3.96 por ciento, respecto de 3.90 por ciento proyectado el 4 de noviembre.

En tanto la previsión para la inflación subyacente para el cierre de este año se elevó a 3.86 por ciento desde 3.80 por ciento hace dos semanas.

Para 2027 también se registraron ajustes al alza. La expectativa mediana de inflación general subió de 3.85 a 3.89 por ciento, mientras que la correspondiente a la inflación subyacente avanzó de 3.81 a 3.85 por ciento.

De esta manera, los analistas anticipan que la inflación terminará ambos años en niveles superiores a los que calculaban hace dos semanas, lo que refleja una revisión al alza de sus perspectivas sobre la evolución de los precios.

En materia cambiaria, los especialistas también elevaron su pronóstico para el peso mexicano. La mediana de sus expectativas para el tipo de cambio al cierre de 2026 pasó de 18.50 a 18.67 unidades por dólar, lo que implica una perspectiva de mayor depreciación de la moneda nacional.

En contraste, para el cierre de 2027, la expectativa mediana de la paridad permaneció sin modificación en 19 pesos por dólar, aunque el rango de pronósticos se amplió de entre 17 y 19.90 pesos a uno de 17 a 20.80 pesos.

A pesar de los ajustes en inflación y tipo de cambio, las expectativas de crecimiento económico permanecieron sin cambios. Los especialistas mantuvieron en 1.8 por ciento su pronóstico mediano de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y en 1.9 por ciento el correspondiente a 2027.

Los rangos de estimaciones también se conservaron: entre 0.9 y 2.1 por ciento para 2026 y de 1.2 a 2.3 por ciento para 2027, lo que muestra que los cambios en las perspectivas de precios y del mercado cambiario no modificaron su diagnóstico sobre el crecimiento económico.

Otro ajuste importante ocurrió en las expectativas de tasas de interés. La mediana del pronóstico para la tasa de política monetaria al cierre de 2026 bajó de 6.50 a 6.25 por ciento. Para 2027 también disminuyó de 6.50 a 6.25 por ciento.

En el sondeo más reciente, 22 de los 34 participantes no esperan movimientos en la tasa de referencia, mientras que 12 anticipan que el próximo ajuste ocurrirá durante 2027. En la encuesta anterior, 20 de 36 especialistas tampoco preveían cambios, aunque seis esperaban un recorte en noviembre.

Por otra parte, los analistas elevaron su expectativa de inflación anual promedio para el periodo 2028-2032, de una mediana de 3.70 a 3.78 por ciento, lo que apunta a una mayor persistencia de las presiones sobre los precios en el mediano plazo.

Para noviembre, el consenso anticipa una inflación general mensual de 0.70 por ciento, superior al 0.67 por ciento previsto en el sondeo anterior. En el caso de la inflación subyacente, el pronóstico permaneció en 0.21 por ciento.

Las dos encuestas fueron elaboradas por Citi Research con la participación de economistas de instituciones financieras. El número de participantes pasó de 36 en el levantamiento del 4 de noviembre a 34 en el del día 20.