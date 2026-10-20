‘Pesadilla’ para el tipo de cambio al cierre de 2026: ¿En cuánto cerrará el peso frente al dólar?

El ajuste en las expectativas ocurre después de que el peso mexicano registrara una depreciación de 6 por ciento durante septiembre.

El peso mexicano enfrentará mayores presiones hacia el cierre de 2026. Los analistas consultados por Citi elevaron su pronóstico para el tipo de cambio y ahora esperan que el dólar termine el año en 18.20 pesos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Citi de Expectativas, publicada este martes 20 de octubre.

La nueva estimación representa un ajuste al alza de 20 centavos respecto al pronóstico de hace 15 días, cuando los especialistas anticipaban que el dólar cerraría el año en 18 pesos.

Las perspectivas también empeoraron para 2027. El consenso de los analistas prevé que el tipo de cambio alcance los 18.60 pesos por dólar al cierre del próximo año, frente a los 18.50 pesos estimados en la encuesta anterior. Las proyecciones individuales se ubican en un rango de 17 a 19.80 pesos por dólar.

¿Por qué empeoró el pronóstico para el peso mexicano?

El ajuste en las expectativas ocurre después de que el peso mexicano registrara una depreciación de 6 por ciento durante septiembre, en un contexto de menor atractivo para las inversiones en moneda nacional.

Uno de los factores que presionan al tipo de cambio es la reducción del diferencial entre las tasas de interés de México y Estados Unidos, que disminuye la ventaja relativa de invertir en activos denominados en pesos.

A esto se suman las perspectivas sobre la política monetaria estadounidense. Los pronósticos citados en la encuesta apuntan a que la Reserva Federal podría aumentar nuevamente su tasa de interés antes de que termine 2026, un escenario que podría contribuir a mantener la presión sobre la moneda mexicana.

¿Banxico mantendrá sin cambios la tasa de interés?

La mayoría de los especialistas consultados por Citi considera que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios su tasa de interés durante el resto de 2026 y a lo largo de 2027.

De los 36 analistas que participaron en la encuesta, 25 prevén que la tasa de referencia permanezca sin modificaciones en ese periodo. De los 11 que sí anticipan algún movimiento, dos esperan un recorte antes de que termine 2026, ocho pronostican un cambio durante el primer semestre de 2027 y uno más lo ubica en la segunda mitad del próximo año.

Entre las instituciones que esperan una reducción de la tasa de interés en noviembre se encuentran Bankaool y Finamex.

Para 2027, las perspectivas están divididas. BNP Paribas, Banco Bancrea, Banorte, Invex, Masari Casa de Bolsa y Natixis prevén un incremento de 25 puntos base durante el primer semestre. Por su parte, BX+ y Banco Base anticipan un recorte en mayo, mientras que Oxford Economics lo prevé para septiembre.

¿Cuánto crecerá la economía mexicana en 2026 y 2027?

En cuanto a las perspectivas económicas, los analistas mantuvieron sin cambios sus estimaciones de crecimiento para México.

De acuerdo con la Encuesta Citi, para 2026 el consenso prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) aumente 1.4 por ciento, con pronósticos individuales que van de 0.9 a 1.7 por ciento.

Para 2027, la expectativa de crecimiento se mantiene en 1.8 por ciento, dentro de un rango de estimaciones de entre 1 y 2.1 por ciento.

Con información de Ana Martínez.