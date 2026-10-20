Ya está cerrada la ‘puerta negra’ del Banxico: Tasa de interés no tendrá cambios en 2026 ni 2027

Las minutas de la última reunión del Banco de México mostraron una 'división' sobre el camino a seguir para la tasa de interés.

El Banco de México no hará movimientos a la tasa de interés en lo que queda de 2026 ni en 2027, esto a pesar de que miembros de la Junta de Gobierno consideran que hay espacio para bajar el referencial, esto según el consenso de la Encuesta Citi publicada este martes 20 de octubre.

La mayoría de los analistas, 25 de los 36 consultados, pronostica que la tasa de interés se quedará ‘congelada’ en las reuniones de este y el siguiente año.

De los 11 especialistas que sí ven un cambio en la tasa del Banxico, dos esperan que ocurra este año; ocho pronostican que se materializará en el primer semestre de 2027, y uno más prevé que suceda hasta el segundo semestre.

El pronóstico se da en un contexto en el que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos está en su nivel más bajo de la historia, un factor que disminuyó el atractivo del peso ante los inversionistas y contribuyó a su ‘desplome’ de 6 por ciento en septiembre.

Además, los pronósticos en Estados Unidos apuntan a que la Reserva Federal hará al menos un aumento más a la tasa de interés antes de que termine el año.

¿Qué especialistas ‘apuestan’ por un recorte en la tasa del Banxico?

Bankaool y Finamex prevén que la Junta de Gobierno baje el referencial en su reunión de noviembre.

Para 2027, BNP Paribas, Banco Bancrea, Banorte, Invex, Masari Casa de Bolsa y Natixis contemplan un alza de 25 puntos base a lo largo del primer semestre. Por el contrario, BX+ y Banco Base esperan una rebaja de un cuarto de punto para mayo, y Oxford Economics lo ve para septiembre.

Empeora pronóstico para el tipo de cambio

Los analistas encuestados por Citi esperan que el dólar cierre 2026 vendiéndose en 18.20 pesos, 20 centavos más en comparación con el pronóstico que publicaron hace 15 días.

Al cierre de 2027, el consenso pronostica que el tipo de cambio estará en los 18.60 pesos por dólar, desde los 18.50 de la previsión de hace una quincena, con expectativas que van de 17.00 a 19.80 pesos por dólar.

De acuerdo con la Encuesta Citi, la expectativa del crecimiento del PIB de México para 2026 permaneció en 1.4 por ciento respecto a la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 0.9 por ciento a 1.7 por ciento.

En tanto, para 2027 se espera que el alza de la economía de México sea de 1.8 por ciento, igual que en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 1 por ciento a 2.1 por ciento.