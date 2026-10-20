Tipo de cambio se ‘arrastra’ por movimientos: ¿Cuánto gana el peso al dólar HOY?

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este martes 20 de octubre.

El peso mexicano tiene un avance marginal ante el dólar en un entorno marcado por una mayor aversión al riesgo por la guerra en Irán en la sesión de este martes 20 de octubre.

El conflicto, que cumplirá ocho meses a finales de octubre, provocará que el precio del barril de petróleo se sostenga sobre los 100 dólares hasta el segundo trimestre de 2027, de acuerdo con un análisis de Oxford Economics.

En noticias locales, la economía de México perfila un crecimiento mensual de 0.1 por ciento en septiembre, esto de acuerdo con el Indicador Oportuno de Actividad Económico del Inegi.

Esta es la apreciación del peso ante el dólar este 20 de octubre

Cifras de Bloomberg muestran que el tipo de cambio se ubica en las 18.42 unidades, 1 centavo menos con respecto al cierre del lunes 19 de octubre.

“La agenda del día carece de catalizadores macroeconómicos de alto impacto directo en el calendario local, por lo que la atención se concentra en la capacidad del tipo de cambio para consolidar la zona de los 18.40 pesos por dólar”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

A nivel internacional, el apetito por divisas emergentes se mantiene acotado por la cautela geopolítica global y la firmeza de las tasas estadounidenses, agregó.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 18.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.86 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.09 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.33 por ciento.

Las monedas que más se aprecian ante el dólar son el rublo ruso con 0.49 por ciento; la corona noruega con 0.45 por ciento; el dólar canadiense con 0.41 por ciento; el won surcoreano con 0.32 por ciento y el franco suizo con 0.32 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.31 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg