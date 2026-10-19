‘Los otros’ eran los fantasmas: Peso ‘asusta’ al dólar y gana 8 centavos

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este lunes 19 de octubre.

El peso mexicano se aprecia ante el dólar en la sesión de este lunes 19 de octubre, mientras el mercado local está a la espera de la publicación de más datos económicos.

Esta semana se publican el Indicador Oportuno de la Actividad Económica de septiembre, así como el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de octubre, según el calendario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Los datos serán determinantes para recalibrar las apuestas sobre las próximas decisiones de política monetaria de Banco de México, en un entorno donde los inversionistas operan cautelosos ante las señales globales de tasas elevadas por más tiempo”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY 19 de octubre?

Las cifras de Bloomberg indican que el peso se aprecia 0.37 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.42 unidades, 8 centavos menos con respecto al cierre del viernes 16 de octubre.

“El peso mexicano muestra una postura defensiva que busca consolidar el soporte clave tras la alta volatilidad observada”, agregó Felipe Mendoza sobre la depreciación de 9 centavos durante la semana pasada.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.86 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.12 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Como el peso, entre las monedas que avanzan ante el dólar está el rublo ruso con 1 por ciento; el dólar australiano con 0.50 por ciento; el dólar canadiense con 0.34 por ciento, y el dólar neozelandés y el won surcoreano con 0.32 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg