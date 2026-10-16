Peso tiene ‘miedo de abrir los ojos’ en el ‘bosque’ del dólar: ¿Cuánto pierde HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados y ventanillas durante este viernes 16 de octubre .

El tipo de cambio reaccionó al alza este viernes 16 de octubre, mientras el mercado reacciona a las declaraciones de Kevin Warsh, presidente de la Fed, en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde Bangkok, el presidente de la Reserva Federal se negó a dar ‘pistas’ sobre si viene un nuevo recorte a la tasa de interés en la reunión programada para la última semana de octubre.

“No anticipo decisiones sobre las reuniones. No creo en decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que nos quedan este año”, dijo. Analistas creen que la postura de Kevin Warsh indica que el Comité Federal de Mercado Abierto no hará movimientos a la tasa este mes.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este 16 de octubre?

Datos de Bloomberg muestran que el peso se deprecia 0.46 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.49 unidades, 8 centavos más con respecto al cierre del jueves 15 de octubre.

“La atención del mercado local se concentrará durante el día en la publicación del reporte de Posiciones Netas Especulativas, indicador clave para evaluar el pulso de los inversionistas institucionales y el nivel de apalancamiento” a favor del peso, dijo Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El especialista agregó que en el ámbito internacional, prevalece un tono de cautela moderada donde los operadores asimilan las presiones inflacionarias en Estados Unidos.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.95 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.93 unidades por cada billete verde en la sesión de este viernes 16 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.09 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.25 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas ante el dólar están la rupia de Indonesia con 0.41 por ciento; el dólar taiwanés con 0.19 por ciento, y la lira turca con 0.11 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg