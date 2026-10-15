Peso sale de su ‘Miseria’ ante el dólar: ¿Cuánto baja el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este jueves 15 de octubre.

El peso mexicano gana al dólar en la sesión de este jueves 15 de octubre, después de uan semana en la que se vio ‘presionado’ por el reforzamiento de que la posibilidad de que la Reserva Federal suba su tasa de interés en su reunión de finales de mes.

Los datos de inflación de septiembre, que mostraron cifras elevadas, avivaron las expectativas de que la Fed haga ese movimiento, un escenario que parecía improbable después de que, en las últimas semanas, los responsables de política monetaria indicaran que tenían margen para esperar.

Por ello, el mercado estará atento a las declaraciones de Kevin Warsh, presidente de la Fed, con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre de la institución en Bangkok.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso gana 0.56 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.39 unidades, 9 centavos menos en comparación con el cierre del miércoles 14 de octubre.

“El peso mexicano cotiza en un entorno caracterizado por la cautela operativa y una marcada sensibilidad a la dinámica macroeconómica de Estados Unidos. Tras el sorpresivo repunte del Índice de Precios al Consumidor estadounidense, los inversionistas centran toda su atención en la divulgación del Índice de Precios al Productor”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.89 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.87 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.08 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.25 por ciento.

Entre las monedas que más se aprecian ante el dólar están el florín húngaro con 0.80 por ciento; el franco suizo con 0.68 por ciento; la corona sueca con 0.67 por ciento; la corona checa con 0.66 por ciento, y el zloty polaco con 0.62 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg