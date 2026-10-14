Citi busca más compradores para Banamex: ¿Qué bancos europeos le quieren entrar al negocio?

La oferta marcaría un hito para México, que atraviesa una prolongada sequía de salidas a bolsa. (Foto: Cuartoscuro)

La directora ejecutiva de Citigroup Inc., Jane Fraser, dijo esta semana que el banco estadounidense trabaja intensamente para completar la separación de su antiguo negocio de banca minorista en México.

Sin embargo, los nuevos ejecutivos al frente de esa operación tienen otro mensaje: estamos trabajando para transformar el banco.

Los hijos de Fernando Chico Pardo, presidente de Grupo Financiero Banamex, se reunieron la semana pasada con decenas de inversionistas en Nueva York.

Andrés y Felipe Chico Pardo les explicaron sus planes para impulsar al banco mexicano a prestar más y recuperar la cuota de mercado perdida durante las décadas en que Citi controló la emblemática marca Banamex, según personas familiarizadas con las reuniones, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

¿Qué se sabe sobre la compra de Banamex?

La compra por parte de Chico Pardo de una participación del 25 por ciento en Banamex a finales de 2025 marcó el comienzo de una nueva era para el banco y un paso importante en la retirada de Citigroup.

Desde entonces, la firma de Wall Street ha reducido aún más su participación, vendiendo otra parte a inversionistas, entre ellos General Atlantic y fondos gestionados por Blackstone Inc. a principios de este año.

Ahora, un amplio grupo de bancos de Wall Street y europeos están trabajando para ofrecer a inversionistas la participación restante de Citigroup.

¿Qué bancos europeos buscan entrar al negocio?

Citigroup liderará los bancos, dijeron las personas. Otras firmas en el acuerdo incluyen a Bank of America Corp, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Barclays Plc, Deutsche Bank AG, Banco Santander SA y UBS Group AG, dijeron las personas.

Según fuentes cercanas a la operación, Citigroup tiene como objetivo más de US$3.000 millones en su oferta pública inicial, aunque el tamaño y el precio aún están en consideración, comentaron. La salida a bolsa está prevista para principios del próximo año.

Citigroup, Banamex, Bank of America, JPMorgan, Barclays, Deutsche Bank, Santander y UBS declinaron hacer comentarios. Goldman Sachs y Morgan Stanley no respondieron a la solicitud de comentarios.

Apuesta por el sector financiero mexicano

La oferta marcaría un hito para México, que atraviesa una prolongada sequía de salidas a bolsa.

La cotización de Banamex también ofrecería a los inversionistas una nueva forma de apostar por el sector financiero mexicano, donde Grupo Financiero Banorte SAB de CV ha sido el único gran banco con sede en el país.

La industria, en cambio, está dominada por prestamistas extranjeros como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

Fraser, de Citigroup, trabaja desde al menos 2021 para desprenderse de la participación del banco neoyorquino en Banamex, como parte de la retirada global de la firma de los negocios de banca minorista. En 2024, Fraser dijo que Citigroup no era el propietario adecuado para Banamex.

Cuando Citigroup adquirió Banamex en 2001, el banco mexicano concentraba más del 22 por ciento de los préstamos del país.

Para 2024, esa participación había caído al 6 por ciento. Desde que Citi México y Banamex separaron sus operaciones a finales de 2024, Banamex ha comenzado a recuperar cuota de mercado y a mejorar su rentabilidad.