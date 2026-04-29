Citi cierra venta de 22% de Banamex a inversionistas institucionales

Como señaló Citi anteriormente, la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica. (Foto: Cuartoscuro)

Citi concretó la venta de 22.6 por ciento, del 24 por ciento total, de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex a varios inversionistas institucionales destacados y family offices, operación que fue anunciada en febrero pasado.

A través de un comunicado, estimó que la venta de la participación del 1.4 por ciento restante se complete en los próximos meses.

En tanto, la mayoría de estas participaciones ya recibieron las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y cumplieron todas las condiciones de cierre.

¿Quiénes fueron los compradores de Citi?

Entre los compradores se encuentran: General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

“Nos complace cerrar estas operaciones con un grupo de inversionistas de renombre, cuyo compromiso demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex y su prometedora trayectoria de crecimiento, así como en la fortaleza del sector financiero mexicano”, resaltó Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex, anotó que con esta transacción, aunada a su adquisición del 25 por ciento del grupo financiero, coloca cerca del 49 por ciento de las acciones en manos de nuevos inversionistas, lo que acerca a completar el proceso de desconsolidación de Citi.

Cabe recordar que con este proceso de venta de Banamex, Citi no anticipa ventas adicionales en 2026, para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor.

Además, como señaló Citi anteriormente, la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la Oferta Pública Inicial (OPI) propuesta, así como cualquier venta adicional, dependerá de varios factores, como consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.