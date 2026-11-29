Los Lobos, un grupo especial de la Guardia Nacional participó en el operativo que culminó con la detención del 'Chapo Isidro'.

Una manada no ataca a ciegas: primero sigue el rastro, espera y, cuando llega el momento, cierra el cerco. Así actuaron los Murciélagos y los Lobos, fuerzas de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, durante la detención de Fausto ‘N’, ‘El Chapo Isidro’, en medio de narcobloqueos y balaceras en Guasave, Sinaloa.

En la Operación Centinela participaron 361 soldados y 14 aeronaves de la Sedena. Por tierra avanzaron, entre otros, los Murciélagos, de la Fuerza Especial Conjunta, y los Lobos, de la Guardia Nacional.

Así lo detalló el secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del 23 de noviembre, tres días después de la captura del ‘Chapo Isidro’.

Hasta antes del operativo en Guasave, poco se conocía sobre los Lobos, grupo que también participó en el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, el temible líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los Losbos Guardia Nacional El grupo de los Lobos de la Guardia Nacional se formó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: Cuartoscuro / Defensamx en Instagram)

¿Qué son Los Lobos de la Guardia Nacional?

“Es difícil estar lejos de la familia, es cierto; sin embargo, es motivo de orgullo también pertenecer a la Fuerza Especial de Reacción e Intervención y servir a México”, asegura el Cabo de Transmisiones Víctor Hugo Salgado Gómez, uno de los integrantes de la FERI.

Los Lobos es la forma coloquial de reconocer a la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional, uno de los grupos de élite más jóvenes en México, puesto que esta unidad de fuerzas especiales se creó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Desde agosto de 2022, se pasó revista a los integrantes de la FERI y se abanderó a una unidad en el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México. En aquel entonces se informó que los Lobos estaban conformados por casi 500 efectivos, exintegrantes de las Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

Desde su presentación, la FERI tiene entre sus misiones:

Rescate de rehenes y personas en situación de riesgo o privadas de su libertad.

Resolución situaciones de riesgo.

Traslado de reos de alta peligrosidad.

Tareas de búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos, así como neutralización de amenazas de materiales químicos, biológicos o radiológicos.

Apoyo a las autoridades ministeriales para el cumplimiento de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos).

Participación en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada.

Operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.

Proporcionar seguridad en actos públicos especiales.

¿Cómo entrenan Los Lobos de la Guardia Nacional?

La información pública disponible es limitada; sin embargo, el entrenamiento de los Lobos se enfoca en escenarios de alto riesgo.

Antes de salir a una misión, los integrantes de la FERI ya analizaron y practicaron más de 120 escenarios distintos, los cuales pueden replicar situaciones reales.

¿Quién es el ‘Chapo Isidro’ y por qué era uno de los más buscados por el FBI?

De acuerdo con autoridades federales mexicanas, ‘El Chapo Isidro’ asumió el control de la estructura de los Beltrán Leyva tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, en 2008, y la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009.

Tras tomar el control de la organización, Fausto ‘N’ armó una red de tráfico de drogas que, de acuerdo con el titular de la Sedena, se extendió por ocho estados.

Hace más de un año, en medio de la guerra de Mayos contra Los Chapitos, ‘El Chapo Isidro’ se alió con la facción de Ismael Zambada Sicairos, ‘el Mayito Flaco’. Traficaba por la Carretera Federal 15, hacia la frontera con Arizona, y por el Golfo de California.

Por esa razón, ‘El Chapo Isidro’ tiene una orden de aprehensión en México por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, mientras que la orden de extradición a Estados Unidos del ‘Chapo Isidro’ es por or asociación delictiva. Todos esos delitos provocaron que Fausto ‘N’ apareciera en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

¿Cómo fue el operativo contra ‘El Chapo Isidro’?

El General Trevilla explicó que la autoridades federales confirmaron la ubicación de Fausto ‘N’ el mismo 20 de noviembre. Por esa razón y luego de recibir las autorizaciones correspondientes, a las 19:50 horas llegó la fuerza al área.

Como Sinaloa concentra cerca de 22 mil elementos de la Sedena y los integrantes del crimen organizado “estaban acostumbrados a verlos, no les extrañó” la presencia militar.

Así pues, la fuerza se dividió en tres componentes:

Terrestre: 47 elementos de la Fuerza Especial Conjunta, personal de la fuerza especial de la Guardia Nacional, 128 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 106 de infantería y artillería, y 80 de Fuerzas Especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Aeromóvil: cinco helicópteros Black Hawk y un Cougar, todos artillados.

Aéreo: cinco aviones Texano, dos de transporte pesado y una aeronave no tripulada.

Según la versión oficial, los delincuentes dentro del domicilio se rindieron sin resistencia y eso permitió la detención del ‘Chapo Isidro’; sin embargo, llegaron refuerzos de los delincuentes que agredieron a los militares y dispararon contra los helicópteros con armas de calibre 50 y Barrett.

A las 23:20 horas, ‘El Chapo Isidro’ y tres de sus cómplices detenidos fueron trasladados por tierra a Culiacán. De ahí volaron a la Ciudad de México, adonde llegaron a las 05:20 del 21 de noviembre, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El saldo de la Operación Centella, dijo el General Trevilla: cuatro militares muertos, 16 presuntos delincuentes fallecidos, 15 personas detenidas, entre ellas Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, y su cuñado José Luis ‘N’.

Tras ser detenido en Guasave, Sinaloa, 'El Chapo Isidro' fue trasladado a CDMX y presentado ante el Ministerio Público. (Cuartoscuro)

¿Qué papel tuvieron Los Lobos en la captura del ‘Chapo Isidro’?

El General Trevilla ubicó a Los Lobos dentro del componente terrestre. Aunque no precisó cuántos eran ni qué hizo cada grupo, sí se sabe que los Lobos fueron uno de los grupos que realizaron la captura de líder del Cártel de Guasave.

Además, el titular de la Sedena especificó que toda la operación se realizó “exclusivamente” por elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes actuaron con apoyo de Estados Unidos, que proporcionó información para precisar la ubicación.

Para el secretario, la misión de detener al ‘Chapo Isidro’ se cumplió “sin causar daños a la población” y con “coordinación”, justo como los lobos cazan en su hábitat natural.