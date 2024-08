Mayos vs. Chapitos: ¿Cuántos muertos ha dejado la guerra al interior del Cártel de Sinaloa? El gobernador de Sinaloa informó sobre la jornada de violencia que se reportó el fin de semana en la entidad. (Foto: Gobierno de Sinaloa)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó sobre el asesinato de 10 personas ocurrido entre el viernes y sábado, y que están relacionadas con el conflicto entre grupos al interior del Cártel de Sinaloa, que comenzó tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y los Mayos se desató tras la detención del líder del Cártel de Sinaloa y la posible traición de Joaquín Guzmán López, el pasado 25 de julio en Texas, Estados Unidos, lo que ha provocado una ola de violencia en la entidad.

En conferencia de prensa, el gobernador sinaloense detalló que el sábado se reportaron seis muertes y el viernes cuatro, además, el domingo se registraron otros dos homicidios; sin embargo, los calificó como “casos aislados”.

“Claro que es una preocupación y los vinculas al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio cuando ocurrió la captura de dos personajes de las organizaciones delincuenciales”, afirmó ante medios de comunicación.

El gobernador Rocha Moya indicó que el lunes llegó al estado un grupo especial del Ejército mexicano para reforzar la seguridad en Sinaloa y evitar un enfrentamiento directo entre Los Chapitos y la familia de “El Mayo” Zambada.

“Están tratando de evitar que se encuentren esos grupos si es que eso puede ocurrir, pues es una posibilidad más o menos cierta. Ojalá y que no, yo solamente deseo de que no vaya a ocurrir. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) también ya hizo el llamado a que no se peleen estos grupos”, comentó.

Además, hizo un llamado para que los generadores de violencia en la entidad a no afectar la tranquilidad de los ciudadanos con acciones agresivas.

Guerra contra el ‘Mayo’ cobra su primer víctima

El fin de semana se informó sobre el asesinato de Martín García Corrales, señalado como productor de fentanilo y metanfetaminas a gran escala, y por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares.

El sábado, el cuerpo de Martín García fue hallado junto con otros dos cadáveres en un camino de terracería contiguo al kilómetro 113 de la carretera internacional México 15, entre los poblados de Conitaca y Las Higueras, municipio de Elota.

El 25 de julio, Mario “El Mayo” Zambada habría sido aprehendido en un aeropuerto de la ciudad fronteriza junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.