Sheinbaum confirma que México y EU están cerca de cerrar un acuerdo por el T-MEC: ‘Hay buena actitud’

México y EU negocian el T-MEC: aranceles, gas y Pemex están sobre la mesa. (Cuartoscuro/Shutterstock)

La negociación del T-MEC marcha viento en popa. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México y Estados Unidos están cerca de llegar a un acuerdo sobre el tratado comercial.

Como lo adelantó el presidente estadounidense Donald Trump, las negociaciones estarían cerca de terminar. Del lado de México, buscan reducir los actuales aranceles y obtener una garantía de que no se impondrán nuevas tarifas.

“Estamos muy cerca, todavía hay algunos temas (pendientes). Nuestro objetivo es reducir al máximo las tarifas, los aranceles, que pesan hoy sobre vehículos, acero y aluminio, y no que haya nuevos aranceles”, dijo en la mañanera del 20 de octubre.

Sin dar detalles ni revelar lo que se discute entre los gobiernos, la presidenta Sheinbaum mencionó que Estados Unidos hace propuestas para atender lo que le preocupa, pero México solicita cambios para colocarse en una mejor situación.

Las diferencias en algunos puntos son las que retrasan el anuncio final del acuerdo del T-MEC.

“Estados Unidos plantea propuestas de cómo se puede reducir en tanto el arancel y solicitamos de México (concesiones). En este tema hay temas que no acabamos de resolver porque queremos lo mejor para México”, afirmó.

Además, el próximo 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Estados Unidos y los estadounidenses se preocupan por el incremento de los precios de productos y combustibles.

¿Cuál es la postura de EU sobre el T-MEC?

Donald Trump reveló durante un mitin electoral en Kansas que se acerca un acuerdo comercial con México.

Supuestamente, el objetivo de Trump es que Estados Unidos reduzca su déficit comercial con México hasta cero. Recordó que actualmente es de 150 mil millones de dólares.

“¿Qué me dirías si te dijera que (el déficit) podría bajar hasta cero? ¡Ya no vamos a perder 150 mil millones de dólares con México!”, presumió el mandatario estadounidense sin dar ningún detalle.

EU pide a México comprar más gas

Previo a este anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, en llamadas con Donald Trump, solicitó que México compre más gas natural; sin embargo, negó que esto sea una condición para cerrar el acuerdo.

“Sí se ha tocado ese tema, pero no ha habido ni insistencia, sino sencillamente se aclara que en México no se puede eso”, explicó el 19 de octubre.

Además, dijo que Trump propuso que empresas estadounidenses participen en Petróleos Mexicanos (Pemex), pero esta solicitud fue rechazada por la mandataria, al asegurar que la ley lo prohíbe.