Trump ve cerca un acuerdo con México para reducir déficit comercial de 150 mil mdp ‘hasta cero’

El presidente Donald Trump estaría cerca de cerrar un acuerdo comercial con México.

Donald Trump anunció que está cerca de cerrar un acuerdo comercial con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con él, reducirán el déficit comercial de Estados Unidos con México.

Sin dar detalles sobre si el acuerdo tendría relación con el T-MEC, Trump aseguró durante su participación en un mitin electoral en Kansas que el déficit comercial con México podría bajar hasta cero.

“¿Qué me dirías si te dijera que (el déficit) podría bajar hasta cero? ¡Ya no vamos a perder 150 mil millones de dólares con México!“, dijo Trump al senador Roger Marshall este lunes 19 de octubre.

El mandatario estadounidense no dio más detalles acerca del acuerdo para reducir el déficit comercial con México, y tampoco si esto influirá en las negociaciones del T-MEC.

México comprará más gas a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó más temprano este lunes que tuvo llamadas con el presidente Donald Trump, quien ha presionado a México para que compre más gas natural a Estados Unidos.

Además, informó que Trump busca que empresas estadounidenses participen en Petróleos Mexicanos (Pemex), y que estas peticiones no son condiciones para la renovación del T-MEC.

Sin embargo, Sheinbaum agregó que no darán acceso a Pemex a EU.

“Sí se ha tocado ese tema, pero no ha habido ni insistencia, sino sencillamente se aclara que en México no se puede eso”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria explicó que hay otras formas de participación, y recordó casos como el de Sempra Energy, que tiene en Ensenada, Baja California, una planta de licuefacción de gas que importa de Estados Unidos y exporta a Asia principalmente.

“Entonces, hay distintos mecanismos que están dentro de la ley y hemos sido muy claros en ese sentido”, remarcó Sheinbaum.

Además de las llamadas con Sheinbaum y el supuesto acuerdo con México, el gobierno de Donald Trump negociaría con México una reducción de los aranceles al acero y aluminio.