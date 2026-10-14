El ‘dolor de cabeza’ del déficit de EU con México

El déficit comercial de Estados Unidos con México se amplió al cierre de agosto de este año, pese a la implementación de las medidas arancelarias y políticas proteccionistas por parte del gobierno de Donald Trump.

Al respecto, destacan los aranceles impuestos por la Casa Blanca, bajo la Sección 232 de su ley comercial, de 25 por ciento a las importaciones de vehículos y autopartes y de 50 por ciento a las de acero y aluminio provenientes de México.

De acuerdo con información de la Oficina del Censo, perteneciente al Departamento de Comercio estadounidense, el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con México alcanzó los 155 mil 871 millones de dólares en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026.

La cifra representó un incremento de 27 mil 294 millones de dólares, o 21.2 por ciento, respecto al saldo deficitario de igual lapso de ocho meses del año anterior.

Además, destacó entre los mayores desequilibrios comerciales de Estados Unidos observados con otras economías.

El de México fue el segundo más alto entre sus socios comerciales, después del de Vietnam, país con el que la Unión Americana acumuló un déficit de 163 mil 904 millones de dólares.

Detrás de México están Taiwán con 147 mil 665 millones de dólares y China con 109 mil 621 millones.

Mientras el déficit comercial de mercancías de Estados Unidos con China se redujo en 36 mil 309 millones de dólares respecto al periodo comparable de 2025, el que tiene con Vietnam se amplió en 50 mil 850 millones de un año a otro.

Algunos expertos en el tema han advertido que el cambio en los déficits bilaterales no significa que México haya pasado a ser uno de los principales problemas comerciales de Estados Unidos, sino que refleja el traslado de parte del comercio chino hacia Vietnam.

El argumento es que, si bien el déficit comercial de Estados Unidos con China está cayendo, el contenido chino no ha desaparecido de las importaciones estadounidenses. Más bien, parte de ese comercio ahora está ingresando al mercado estadounidense vía Vietnam.

Por lo pronto, la administración Trump mantiene en la mira a los déficits comerciales con sus socios, que son uno de los principales argumentos para endurecer su política comercial.

México continúa incrementando sus exportaciones a Estados Unidos hasta alcanzar cifras récord, pero también sus importaciones desde ese país.

Entre enero y agosto, las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense sumaron 419 mil 344 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 18.3 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Además, México se afianza como principal proveedor de Estados Unidos, por arriba de Canadá y Taiwán.

México tiene una economía que se caracteriza por su integración y apertura, lo que la vincula principalmente con Estados Unidos por la cercanía y el volumen de intercambios.

Recientemente, la economía mexicana está caracterizándose por ser exportadora de manufacturas de componentes electrónicos y de cómputo dada la mayor demanda por equipo tecnológico en Estados Unidos.

La fortaleza del volumen de intercambios bilaterales también se reflejó en las ventas estadounidenses hacia México.

Al cierre de agosto, Estados Unidos exportó a nuestro país 263 mil 473 millones de dólares, monto 16.6 por ciento superior al del mismo periodo de 2025.

México se mantiene como el principal destino de los productos estadounidenses, por encima de los envíos a Canadá y Países Bajos.

Para la administración Trump termina siendo secundario qué país le compra más a Estados Unidos. Lo que le importa es con qué economías tiene un mayor déficit comercial de bienes.

En controlar el creciente déficit de su país con México y ‘proteger’ a las industrias estadounidenses se centrará la Oficina del Representante Comercial.

Y como para Trump los aranceles son la herramienta que puede solucionar el déficit comercial de Estados Unidos, la eliminación de los que se impusieron a las exportaciones mexicanas bajo la Sección 232 podría ser una batalla cuesta arriba para nuestro país.

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