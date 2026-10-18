Aprobación de Trump cae a un mínimo histórico: Precio de la gasolina, su ‘talón de Aquiles’

La aprobación de Donald Trump ha caído 12 puntos de febrero a la fecha.

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caído a un nuevo mínimo, a dos semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso y del Senado, lastrado por el aumento del coste de la vida, según una nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News.

El muestreo refleja la peor cifra de apoyo entre los adultos estadounidenses: tan solo el 33 por ciento de los encuestados aprueba la gestión de Trump, frente a un 66 por ciento que lo desaprueba; el 52 por ciento manifiesta una desaprobación firme.

Este índice de aprobación (33 %) es cuatro puntos porcentuales inferior al registrado en julio pasado y 12 puntos menor que en febrero de 2025, cuando su aprobación registraba el 45 por ciento.

Se trata de un nivel inferior a cualquier otro momento de su primer mandato, destacó el Washington Post.

Entre los votantes probables, la aprobación de Trump es del 38 por ciento, mientras que el 62 por ciento lo desaprueba.

¿Cuáles son las preocupaciones de los votantes en EU?

En general, los resultados muestran que los votantes se sienten preocupados por el coste de vida y por la decisión del presidente de entrar en guerra contra Irán, lo que ha afectado al precio de los carburantes.

El 71 por ciento de los encuestados considera que el precio de la gasolina es ‘inasequible’, una cifra superior al 28 por ciento registrado en febrero, antes de que la guerra en Irán provocara un aumento en los costes de los combustibles.

A esto se suma que el 72 por ciento de los encuestados afirmó que el país avanza en la dirección equivocada, lo que supone un aumento de cinco puntos respecto a abril.

En Estados Unidos, tradicionalmente, el nivel de aprobación del presidente ha sido uno de los principales factores para anticipar los resultados de las elecciones de mitad de mandato; varios congresistas republicanos están teniendo problemas en sus distritos, otrora bastiones conservadores.

Avanzan los demócratas ante la mala imagen de Trump

Los demócratas han ganado terreno; los votantes probables encuestados respaldan al candidato demócrata frente al republicano en las elecciones para el Congreso, con un 52 frente a un 44 por ciento.

Ese mismo margen de ocho puntos se observa entre el conjunto de los votantes registrados —50 frente a 42 por ciento—, lo que supone una mejora para los demócratas respecto a la encuesta de julio pasado, cuando la diferencia entre demócratas y republicanos era de apenas tres puntos.

Trump ha redoblado su participación en eventos electorales alrededor del país para lograr mantener el control del Congreso.