‘México sí pagó’: Trump asegura que los aranceles financiaron el muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que México pagó “muchas veces” el costo del muro fronterizo durante sus dos mandatos, gracias a los aranceles que Washington impuso al país vecino.

“México sí pagó por ese muro -para que quede claro-, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, dijo el mandatario durante un mitin de campaña celebrado este sábado en Highland Heights, Kentucky.

Durante su intervención, el presidente defendió su política comercial y reivindicó la construcción de la barrera, al afirmar que los ingresos obtenidos mediante los gravámenes superan ampliamente el costo de la obra.

“México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces”, subrayó en respuesta a las críticas que enfrentó durante su primera campaña, en la que prometió que el país vecino pagaría la construcción de la valla.

El presidente republicano cargó contra los periodistas, a quienes acusó de difundir información falsa por cuestionar quién pagó el muro.

Trump aseguró que se construyeron más de 3 mil 200 kilómetros de muro fronterizo, pero la cifra fue cuestionada.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a principios de 2020 se construyeron 727 kilómetros del llamado “nuevo sistema de muro fronterizo”.

Sin embargo, la cifra incluía proyectos de reconstrucción y reforzamiento, algunos de los cuales fueron ordenados por el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) y continuaron durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

Migración dejó de ser tema entre votantes de EU

Trump recurrió a su retórica antiinmigrante durante su gira de campaña de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso estadounidense.

También aseguró que, durante su actual mandato, no ingresó ningún inmigrante a través de la frontera y destacó su campaña de deportaciones.

Sin embargo, la cuestión migratoria dejó de ser una de las principales preocupaciones de los votantes.

Según la encuesta más reciente de Fox News, seis de cada 10 votantes señalan que el costo de vida es su principal preocupación económica, por encima del gasto público (15 por ciento), el empleo y la desigualdad de ingresos (7 por ciento en cada caso), los aranceles (6 por ciento) y los impuestos (5 por ciento).

La mayoría califica la economía de forma negativa (74 por ciento) y espera que empeore el próximo año (53 por ciento), mientras que dos tercios se muestran insatisfechos con el rumbo del país (66 por ciento).

A esto se suma que Trump enfrenta su peor valoración sobre el manejo de la inflación: solo 22 % aprueba su desempeño en esta materia, lo que constituye un nuevo mínimo.