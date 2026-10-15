Trump amenaza a México con iniciar ofensiva contra los cárteles: ‘Aún no he actuado con toda la fuerza’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que su gobierno todavía no ha desplegado toda su fuerza contra los cárteles del narcotráfico en México y aseguró que las acciones terrestres podrían comenzar próximamente.

“Ni siquiera hemos empezado. Todavía no hemos actuado en tierra con toda la fuerza, pero eso está comenzando. Tenemos que actuar”, declaró el mandatario estadounidense al referirse a las operaciones contra los cárteles mexicanos.

Trump afirmó que su administración mantiene comunicación con el gobierno de Claudia Sheinbaum; sin embargo, insistió en que los cárteles tienen el control del país y que México no ha logrado controlarlos.

“Estamos trabajando con México, pero, desafortunadamente, los cárteles gobiernan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles gobiernan México”, sostuvo.

Trump afirma que las drogas que ingresan a EU son por mar

Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un “ataque total por tierra”.

“Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, agregó el mandatario, quien consideró que “México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”.

Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las lanchas supuestas cargadas de droga y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, “cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas” con fentanilo.

“Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar”, bromeó el republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.

Trump suele afirmar que el crimen organizado tiene el control del territorio mexicano y, durante su discurso en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que México es “el epicentro” del narcotráfico.

Con información de EFE