Trump pide transmitir EN VIVO ejecución de Nidal Malik... y lo anula por críticas: ‘El mundo debía verlo’

Trump pidió transmitir EN VIVO la ejecución de Nidal Malik, autor del tiroteo ocurrido en Fort Hood.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Pentágono ya no transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, autor del tiroteo ocurrido en Fort Hood, Texas, en 2009. La propuesta generó críticas tanto de republicanos como de demócratas, e incluso el vicepresidente JD Vance aseguró que no vería la transmisión.

A través de redes sociales, Trump defendió inicialmente la posibilidad de difundir la ejecución, al considerar que podría funcionar como un elemento disuasorio y mostrar al mundo cómo Estados Unidos trata a los terroristas.

“Podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan”, escribió el mandatario.

Sin embargo, reconoció que la transmisión también generó rechazo entre personas que preferirían no presenciar la muerte del condenado.

“Muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por streaming ni por ningún otro medio visual”, agregó Trump al explicar el cambio de postura.

El Pentágono mantiene programada la ejecución de Hasan para el próximo 3 de diciembre. Según el presidente, los familiares directos de las víctimas podrán presenciarla en persona, si así lo desean.

¿Por qué Trump canceló la transmisión en vivo de la ejecución de Nidal Malik Hasan?

La controversia comenzó a principios de octubre, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que la ejecución de Hasan sería pública. Posteriormente, el Pentágono confirmó que el procedimiento se transmitiría en directo.

La propuesta provocó una fuerte reacción política en Washington. Legisladores de ambos partidos cuestionaron la decisión y advirtieron que las imágenes podrían ser utilizadas para alimentar la radicalización y la propaganda extremista.

El jueves, el Pentágono se negó a proporcionar más detalles sobre la decisión y remitió a la declaración de Trump.

El vicepresidente JD Vance también se pronunció sobre la polémica. Al ser cuestionado a principios de mes acerca de la posibilidad de transmitir la ejecución y su compatibilidad con la fe cristiana, respondió que no estaba seguro de que finalmente fuera a ocurrir.

Vance condenó los asesinatos cometidos por Hasan, pero dejó claro que no tenía intención de presenciar su muerte.

“Así que, sea cual sea la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un tipo que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes”, declaró.

“Dicho esto, quiero decir, miren, si al final se transmite en directo, no lo voy a ver”, añadió.

Vance es católico, al igual que una parte importante de la comunidad política estadounidense. La Iglesia católica se ha opuesto durante mucho tiempo a la pena de muerte, una postura que también fue expresada por el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

El arzobispo Paul S. Coakley condenó la decisión del gobierno de Trump de transmitir la ejecución y calificó la medida como una “promoción bárbara de una cultura de la muerte”, por lo que pidió reconsiderarla.

Otros republicanos destacados, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, manifestaron reservas similares.

Trump defiende el fusilamiento de Nidal Malik Hasan

Aunque finalmente descartó la transmisión en vivo, Trump ha defendido el uso de un pelotón de fusilamiento para ejecutar a Hasan. No obstante, durante varios días mantuvo distancia respecto al anuncio de Hegseth de que el procedimiento sería público.

El viernes anterior, al ser cuestionado sobre la posibilidad de transmitir la ejecución, el mandatario respondió que las autoridades estaban tomando una decisión al respecto.

Sobre Hasan y el método para cumplir la sentencia, Trump declaró: “Será ejecutado. Será fusilado. Realmente no me importa cómo muera, con tal de que muera. Y creo que la pena de muerte es una forma muy digna de morir para él”.

La decisión de cancelar la transmisión pone fin, por ahora, a una de las propuestas más controvertidas del gobierno en torno a la aplicación de la pena capital, aunque la ejecución permanece programada para diciembre.