Pena de muerte en la era moderna: ¿Por qué Tennessee no podría ejecutar (por ahora) a Christa Pike?

¿Por qué Tennessee no podría volver a intentar aplicar la dosis letal a Christa Pike? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/EFE)

Después de que Christa Pike sobreviviera al fallido intento de ejecución en Tennessee, la incógnita de si el Estado lo intentará de nuevo lo llevaría a un terreno legal desconocido, según expertos.

Pike, de 50 años, sufrió quemaduras y ampollas en los brazos y su pronóstico sigue siendo incierto después de que los verdugos intentaran administrarle dos dosis letales de pentobarbital, según informó su equipo legal el miércoles. Fue condenada a muerte por el asesinato a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995.

Si bien otros estados han seguido adelante con el intento de ejecutar a los reclusos por segunda vez, en esos casos, el primer intento se detuvo antes de que comenzara a fluir la droga.

El gobernador republicano saliente, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones en Tennessee y ha ordenado una revisión externa del fallido intento de ejecución de Pike el 30 de septiembre. Su oficina no respondió de inmediato a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios sobre si el Estado volvería a intentar ejecutarla.

Los expertos en la pena de muerte afirman que es difícil saber qué ocurrirá si el Estado decide seguir adelante con un segundo intento.

“Determinar si sería legal que el estado de Tennessee intentara ejecutarla de nuevo es una cuestión compleja que requerirá mucho tiempo, atención y análisis por parte de su equipo de defensa, el equipo de la fiscalía, el gobierno estatal de Tennessee y múltiples tribunales estatales y federales”, dijo Stephen Johnson, abogado penalista de Tennessee y presidente electo de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

La competencia mental podría ser un primer obstáculo.

Pike recuperó la consciencia casi seis días después del intento fallido de asesinato. Su equipo legal creía que tenía muerte cerebral, pero tras despertar, era consciente de lo sucedido y se encontraba “enojada y confundida”, según declararon sus abogados el miércoles.

Según Johnson, sus abogados seguramente analizarán las consecuencias médicas y psiquiátricas de haber recibido dos dosis del fármaco para la inyección letal y de haber estado conectada a un respirador durante varios días para determinar si “ahora es legalmente competente para ser ejecutada”. Esto probablemente incluirá evaluaciones neuropsicológicas y psiquiátricas forenses, y posiblemente otras pruebas médicas. Posteriormente, “sin duda habrá un litigio importante” sobre estos asuntos, que puede durar años, añadió.

Otros casos podrían servir de guía, pero ninguno es exactamente igual.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, se han producido decenas de ejecuciones problemáticas, incluidos varios intentos que no terminaron en muerte.

Alan Miller y Kenneth Smith sobrevivieron a intentos de inyección letal en Alabama en 2022. Ambos argumentaron que un segundo intento de ejecución violaba la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda, aplicada a cada uno de ellos individualmente, argumento que los tribunales consideraron plausible en las primeras etapas del litigio. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos no se pronunció sobre esta cuestión, y ambos fueron finalmente ejecutados con gas nitrógeno en 2024.

Otros dos reclusos, Thomas Creech de Idaho y Tony Carruthers de Tennessee, permanecen en el corredor de la muerte tras intentos fallidos de administrarles los fármacos para la inyección letal.

Pero el caso de Pike se distingue de otros en los que se intentó una segunda ejecución porque ella “sufrió las peores consecuencias de los fármacos letales”, afirmó Jordan Steiker, codirector del Centro de Pena Capital de la Universidad de Texas. Añadió que otros casos implicaban “el trauma psicológico de enfrentarse a un intento de ejecución”, pero no “daños graves”.

Un caso similar que es anterior a la era moderna de la pena de muerte.

En 1946, los verdugos de Luisiana intentaron ejecutar a Willie Francis, de 17 años, pero desistieron después de que una silla eléctrica mal preparada no lograra matarlo.

Pero fue ejecutado en la silla eléctrica al año siguiente, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara que un segundo intento de ejecución no violaba el principio de non bis in idem (doble enjuiciamiento) de la Quinta Enmienda ni constituía un castigo cruel e inusual según la Octava Enmienda, atribuyendo parte de su razonamiento al “mal funcionamiento” de la silla eléctrica.

El tribunal declaró, en particular: “Los accidentes ocurren y nadie tiene la culpa”. Pero un magistrado disidente calificó la experiencia de ser sometido a un segundo intento de ejecución como “muerte por etapas”.

No está claro si este caso se consideraría un precedente vinculante, ya que el Tribunal no ha revisado este fallo utilizando su enfoque moderno de “estándares de decencia en evolución” en relación con la Octava Enmienda, dijo Steiker.

“Así pues, creo que la clave hoy en día sería determinar si, según los estándares de la comunidad contemporánea, intentar una segunda ejecución se consideraría repulsivo o no”, afirmó.

Cuestiones jurídicas complejas

Los expertos afirmaron no tener conocimiento de ninguna ley estatal o federal que prohíba explícitamente un segundo intento de ejecución después de que el primero haya fracasado.

John Mills, abogado que representa a personas que se enfrentan a la pena de muerte, dijo que una cuestión crucial sería si un segundo intento de ejecutar a Pike constituiría tortura.

Dijo que los tribunales federales se han negado a intervenir en casos “menos graves”, pero señaló que los abogados de Pike habían advertido previamente que sus problemas de salud podrían complicar una inyección letal y hacerla agonizante.

“El hecho de que se enfrentara a la muerte por segunda vez, tras haber creído que iba a morir y que en su lugar fuera torturada, plantea un argumento sólido de que un segundo intento de matarla constituiría tortura, lo que violaría la Octava Enmienda”, dijo Mills.

Steiker afirmó que cree que el caso de Pike sería un “territorio desconocido” si Tennessee sigue adelante con un segundo intento.

“La forma más obvia de evitar un litigio al respecto sería que el gobernador conmutara la sentencia”, dijo.