Christa Pike está ‘enchiladísima’ tras ejecución fallida en EU; tiene brazos quemados y con ampollas

Christa Pike iba a ser la primera mujer ejecutada por pena de muerte en Tennessee en los últimos 200 años.

”¿Dónde estoy?” y ”¿Quién eres?” fueron las primeras palabras de Christa Pike después de recuperar la conciencia casi seis días después del fallido intento de Tennessee de ejecutarla, reveló uno de sus abogados este miércoles 7 de octubre.

Christa Pike, de 50 años, está “enojada y confundida”. Sobrevivió después de que los verdugos intentaron administrarle dos dosis letales de pentobarbital el 30 de septiembre. Fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995.

“Está muy consciente de lo que le hicieron hasta cierto punto”, expresó su abogado Randy Spivey durante una conferencia de prensa.

Testigos de los medios de comunicación relatan los momentos previos a la suspensión de la ejecución de Christa Pike, ocurrida el miércoles 30 de septiembre de 2026 en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV) (George Walker IV/AP Photo/George Walker IV)

“El lunes por la noche, entendíamos que Christa tenía muerte cerebral y que el soporte vital se retiraría al día siguiente”, relató Spivey. “Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar”.

El Death Penalty Information Center afirma que Pike es la única persona que ha sobrevivido después de recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución.

Sus abogados aclararon que aún no puede mover los brazos ni tragar; su pronóstico sigue siendo incierto, y que le queda un largo camino de recuperación. Sus brazos quedaron quemados y ampollados por el intento de ejecución y está esposada a la cama del hospital, según dijeron.

La ejecución fallida de Christa Pike ha renovado el escrutinio sobre cómo los estados aplican la pena de muerte, en particular el uso de la inyección letal. Texas estaba a punto de llevar a cabo este miércoles 7 de octubre la primera ejecución en Estados Unidos desde el incidente.

Abogados de Christa Pike exigen guardar toda la evidencia de su ejecución

Pidieron a un tribunal que ordenara al Departamento de Correccionales de Tennessee conservar pruebas del caso y proporcionar más información sobre qué salió mal. Una jueza ordenó al estado preservar “cualquier cosa que estuviera en la sala propiamente dicha”.

“Parte del problema al que nos enfrentamos es que hasta ayer nuestra clienta estaba inconsciente, incapaz de comunicarse con sus abogados, incapaz de comunicarse con los proveedores médicos y, sin su consentimiento”, le dijo al tribunal Luke Ihnen, defensor público federal.

Los abogados de Christa Pike querían una orden judicial para exigir al sistema penitenciario preservar información del intento de ejecución, incluidos los números de lote de los fármacos, agujas, registros de ejecución y otros datos.

La jueza del Tribunal de Cancillería, I’Ashea Myles, indicó que su orden para conservar las pruebas sería amplia, al señalar que el estado debería mantener grabaciones, relatos de testigos y correos electrónicos, junto con los fármacos, jeringas, líneas intravenosas y otros artículos médicos.

Christa Pike fue condenada a muerte cuando tenía 18 años, por el asesinato de una compañera de clases. (EFE con modificaciones hechas con Inteligencia Artificial)

¿Christa Pike tiene posibilidad de recuperarse tras ejecución?

Expertos médicos y en inyección letal se han centrado en la posibilidad de que un problema con la vía intravenosa hiciera que el fármaco se acumulara en su tejido en lugar de entrar en el torrente sanguíneo. Los abogados de Pike escribieron en su presentación ante el tribunal que “aparentemente en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas se habían reventado”.

La ejecución comenzó alrededor de las 19:30 horas del 30 de septiembre, cuando se le dio a Pike la oportunidad de hacer una declaración final. Unos cinco minutos después, Pike levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo.

En algún momento pareció perder el conocimiento, pero se la podía oír respirar de manera audible hasta que los medios fueron escoltados fuera de la sala de testigos a las 20:53 horas. Una ambulancia llegó a la prisión a las 21:14 horas para trasladar a Pike a un hospital.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró como experto al equipo legal de Christa Pike, comentó que podrían pasar semanas o meses antes de que alguien sepa con exactitud cómo podría ser su recuperación y si podría restablecerse su competencia para que Tennessee pueda intentar ejecutarla de nuevo.