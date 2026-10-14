Esto no le gusta a Trump: María Corina Machado encabeza preferencias electorales en Venezuela

La encuesta también refleja un creciente descontento con Delcy Rodríguez y beneficia a María Corina Machado.

María Corina Machado mantiene una amplia ventaja en intención de voto para las elecciones presidenciales de Venezuela, pese a estar al margen de las negociaciones entre el gobierno y la oposición respaldadas por Estados Unidos para restablecer las instituciones democráticas.

Machado obtuvo 52 por ciento de apoyo en una pregunta sobre intención de voto para las elecciones presidenciales, frente al 19 por ciento de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, según el “LatAm Pulse” de septiembre, una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News y publicada este miércoles.

El empresario Lorenzo Mendoza, que dirige el gigante de alimentos y bebidas Empresas Polar, ocupó el tercer lugar con 8 por ciento. Recientemente puso en marcha un programa para ayudar a crear mil nuevas empresas en un plazo de 15 años, aunque no ha anunciado ninguna aspiración presidencial.

Está previsto que el miércoles comience en Caracas una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición, mientras el debate sobre las elecciones cobra cada vez más protagonismo. Las dos rondas anteriores se centraron principalmente en reconstruir el sistema judicial venezolano, recuperar activos del Estado en el extranjero y flexibilizar las restricciones a los sitios web de noticias.

EU a favor de elecciones en Venezuela... pero ‘libres y democráticas’

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó la semana pasada que las negociaciones “deben culminar en unas elecciones libres y democráticas” y que Washington quiere que Venezuela retorne a la democracia “lo antes posible”. Dinorah Figuera, que encabeza la delegación opositora, dijo que las conversaciones buscarían establecer “una vía clara y una hoja de ruta hacia la celebración de elecciones”.

Rodríguez se ha comprometido a que los venezolanos vuelvan a las urnas, pero aún no ha anunciado un calendario para nuevas elecciones presidenciales.

La encuesta también refleja un creciente descontento con Rodríguez y su gobierno, mientras los venezolanos enfrentan prolongados cortes de electricidad y dificultades económicas.

Su índice de desaprobación subió al 65 por ciento, desde el 61 por ciento del mes anterior.

Asimismo, alrededor del 64 por ciento de los encuestados calificó a su gobierno como malo o muy malo, casi 6 puntos porcentuales más que el mes anterior.

61% con opinión positiva sobre María Corina Machado

Machado sigue siendo la figura política más popular de Venezuela, pese a haber salido del país hace casi un año para recoger su Premio Nobel de la Paz.

La líder opositora, actualmente en Panamá, ha prometido regresar a su país, pero afirma que se le ha impedido hacerlo en repetidas ocasiones.

El estudio mostró que el 61 por ciento de los encuestados tenía una opinión positiva de ella, ocho puntos porcentuales más que el mes anterior.