(VIDEO) ‘Estoy sana y salva’: Muestran rescate de Corina Machado cuando salió de Venezuela a Noruega

‘Soy María Corina Machado, estoy sana y salva’: Así se presentó en un video la líder opositora de Venezuela cuando fue rescatada en medio del mar el año pasado que escapó de su país, entonces gobernado por Nicolás Maduro, para dirigirse a Noruega y aceptar el Premio Nobel de la Paz 2025.

La organización Grey Bull, de Bryan Stern, difundió el video del rescate de la venezolana, y detalló que la operación se llamó ‘Dinamita Dorada’.

En diciembre pasado, María Corina Machado salió en secreto de Venezuela con la intención de llegar a Oslo a tiempo para recoger el Premio Nobel de la Paz que le había sido otorgado, pero se perdió la ceremonia debido a que el mal tiempo retrasó su viaje, según informó una persona familiarizada con el asunto.

“Tuvimos que pasar por muchas cosas y mucha gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo”, contó Machado en un mensaje de voz grabado mientras subía a un avión con destino a la capital noruega, y publicado en la página web del Nobel el 10 de diciembre.

Video del rescate de Corina Machado

Fue hasta este viernes 16 de enero que se hizo público el video del rescate de Corina Machado quien fue hallada en medio del mar con frío y húmeda.

El video, que narra Bryan Stern, fundador de la organización, indica que es el 9 de diciembre y que tienen la misión de rescatar a María Corina Machado.

En las imágenes se ve a la embarcación de Grey Bull que se acerca al barco en dónde viajaba Machado y le grita para reconocer a la líder opositora.

“María, hola. ¿Tienes una maleta o bolsa? ¿Qué es lo que tienes?”, preguntó Bryan Stern. Machado se acercó al equipo de Grey Bull y les comentó que estaba completamente mojada y que tenía mucho frío.

La organización también difundió fotos de la venezolana luego de ser rescatada.

“Soy María Corina Machado. Estoy viva, a salvo y muy agradecida con Grey Bull”, comentó en el video.

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), dijo al canal CBS que se encontró con ella en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia.

“Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona”, dijo Stern al canal CBS.

Reconoció que “nadie disfrutó ese trayecto, ¡Especialmente María!”.

María Corina entrega Nobel de la Paz a Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y dijo que es una mujer “que respeta mucho”, después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.

“Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su Premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer”, declaró Trump a la prensa a su salida de la Casa Blanca.

En cuanto a la medalla del Premio Nobel con la que la propia Machado obsequió al presidente el jueves como muestra de “gratitud”, Trump dijo que fue un “gesto muy amable”.

“Me dijo (citando a la líder opositora): ‘Usted ha puesto fin a ocho guerras, y nadie en la historia merece este premio más que usted’. Y me pareció un gesto muy bonito. Creo que es una gran mujer y volveremos a hablar”, agregó Trump.

El republicano ha mostrado interés en numerosas ocasiones sobre el Premio Nobel de la Paz y suele insistir en que ha puesto fin a varios conflictos internacionales y en que este galardón debería concederse según el número de guerras resueltas.

Trump y Machado almorzaron el jueves por primera vez en la Casa Blanca después de la operación militar estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Con información de Bloomberg/ EFE