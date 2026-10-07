EU fusilará a Nidal Hasan: ¿Cuándo será la primera ejecución militar desde 1961?

Estados Unidos ejecutará el próximo 3 de diciembre a Nidal Malik Hasan, condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009. Será la primera ejecución militar en el país desde 1961 y se realizará por fusilamiento.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó este martes la fecha de la ejecución de Hasan, que tendrá lugar en Fort Hood, la misma base donde perpetró el ataque.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó el lunes su ejecución por fusilamiento por recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

¿Quién es Nidal Malik Hasan y qué delito cometió?

Hasan, entonces psiquiatra militar con rango de mayor, fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato.

El 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados que se encontraban en un centro de preparación para su despliegue en el extranjero.

Luego del ataque, Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso. Cuatro años más tarde, el 28 de agosto de 2013, fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal.

Una investigación apuntó que Hasan mantuvo contactos con el clérigo radical Anwar al-Awlaki.

¿Cuándo fue la última ejecución militar en EU?

La última ejecución militar estadounidense fue la del soldado John Bennett, ahorcado en 1961 en Fort Leavenworth, Kansas, tras ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años.

La ejecución de Hasan, si se lleva a cabo, supondrá además el primer uso de un pelotón de fusilamiento por parte del Ejército estadounidense desde 1945.

La fecha prevista todavía podría modificarse por recursos judiciales, debido a que Hasan puede recurrir ante tribunales federales civiles mediante un procedimiento de habeas corpus, una vía que podría retrasar la ejecución.