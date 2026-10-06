¿Gasolina más barata en EU? Trump analiza suspender impuesto federal al combustible para aliviar costos

El impuesto federal a la gasolina, que no ha aumentado desde principios de la década de 1990. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está evaluando una posible suspensión del impuesto federal a la gasolina, mientras su administración busca formas de aliviar los elevados costos de la energía antes de las elecciones intermedias de noviembre.

“Bueno, estamos pensando en eso”, dijo Trump el martes cuando un reportero le preguntó si se suspendería el impuesto.

No ofreció detalles adicionales sobre qué tan seriamente se está considerando la idea ni sobre alguna medida para impulsar la propuesta en el Congreso.

¿Por qué Trump busca reducir el precio de la gasolina?

Trump ya había expresado su respaldo a una suspensión temporal del impuesto federal a la gasolina, pero detener el gravamen de 18.4 centavos de dólar por galón requeriría que los legisladores actuaran, algo poco probable antes de las elecciones intermedias de este año, ya que tanto la Cámara de Representantes como el Senado ya abandonaron Washington para hacer campaña.

Algunos gobernadores ya han tomado medidas para suspender o reducir los impuestos estatales a la gasolina.

El presidente ha enfrentado presión de los votantes para hacer más por aliviar los elevados costos de vida, incluidos los de la gasolina, los alimentos, la atención médica y la vivienda, mientras se prevé que las próximas elecciones estén marcadas por las preocupaciones sobre la asequibilidad.

El Partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder el control del Congreso, ya que las encuestas muestran que los votantes están descontentos con la agenda económica del presidente y con su manejo de la guerra con Irán.

Variedad de diésel en EU

El lunes, Trump firmó una orden para flexibilizar las restricciones sobre una variedad de diésel exenta de impuestos, en un intento por reducir los costos de ese combustible, que se han disparado en los últimos meses.

No está claro si un recorte temporal al impuesto a la gasolina reduciría de manera significativa los precios en las estaciones de servicio.

¿Cuánto reducirá el precio de la gasolina?

Una suspensión del impuesto probablemente reduciría los precios entre 10 y 16 centavos de dólar por galón, según una investigación del Bipartisan Policy Center publicada en abril.

El precio promedio de la gasolina a nivel nacional era de 4.37 dólares por galón hasta el lunes, de acuerdo con la asociación automotriz AAA.

Una suspensión del impuesto a la gasolina también provocaría que el gobierno dejara de recaudar miles de millones de dólares cada mes.

El impuesto federal a la gasolina, que no ha aumentado desde principios de la década de 1990, financia carreteras, puentes y transporte público.

Cualquier interrupción en estos ingresos implicaría reducir el gasto en construcción y mantenimiento o bien obligaría al Congreso a encontrar fuentes alternativas de financiamiento federal para cubrir el faltante.