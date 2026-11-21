La campaña de vacunación invernal está dirigida principalmente a niñas y niños de seis meses a cuatro años con 11 meses de edad y personas mayores de 60 años. (Cuartoscuro).

Oaxaca acumula seis defunciones y 46 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo con el reporte de la semana epidemiológica 44, emitido por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), con corte al 18 de noviembre de 2026.

La dependencia informó que las seis personas fallecidas eran mayores de 60 años y presentaban enfermedades crónico-degenerativas asociadas, condiciones que incrementaron el riesgo de complicaciones por esta enfermedad.

En cuanto a la influenza estacional, el estado registra 14 casos confirmados, sin que hasta el periodo reportado se hayan notificado defunciones por este padecimiento.

Autoridades llaman a vacunarse de enfermedades respiratorias

Ante el descenso de las temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias durante esta época del año, los SSO exhortaron a la población a participar en la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, que incluye biológicos contra influenza, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR).

La institución detalló que hasta el momento se han aplicado 80 mil 490 dosis en la entidad. De acuerdo con el desglose proporcionado, 41 mil 596 corresponden a revacunaciones, 10 mil 635 a primeras dosis y 20 mil 29 a personas con comorbilidades, entre ellas diabetes, cáncer, obesidad y VIH.

La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de seis meses a cuatro años con 11 meses de edad, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud que mantiene contacto directo con pacientes.

Los Servicios de Salud insistieron en la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación, especialmente entre los sectores considerados de mayor riesgo, para reducir la posibilidad de desarrollar cuadros graves y complicaciones.

Asimismo, recomendaron reforzar las medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos, mantener ventilados los espacios cerrados y acudir a valoración médica ante la presencia de síntomas respiratorios.

La dependencia reiteró el llamado a no bajar la guardia durante la temporada invernal y aprovechar los servicios de vacunación disponibles en el estado.