A Trump le urge bajar el diésel: Suspende las nuevas sanciones energéticas contra Rusia

La directiva impone formalmente los aranceles, pero suspende su aplicación, lo que significa que Trump podría aplicarlos en otro momento si así lo decide.(EFE).

El presidente Donald Trump eximió de los aranceles masivos vinculados a las exportaciones de energía rusas, impuestos en una ley que firmó el mes pasado, ya que estas medidas complicaron su iniciativa para bajar los precios del diésel antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump invocó una cláusula de exención prevista en la ley, que fue impulsada por el fallecido senador Lindsey Graham como una forma de castigar a Rusia por su invasión de Ucrania. La ley también codificó y amplió las sanciones dirigidas contra Moscú.

“Por la presente, eximo de la aplicación de las sanciones, restricciones y obligaciones previstas en la Ley Graham. He presentado al Congreso una certificación que indica que la concesión de dicha exención en este momento redunda en el interés nacional de Estados Unidos”, declaró Trump en una orden ejecutiva publicada el viernes por la noche.

La directiva impone formalmente los aranceles, pero suspende su aplicación, lo que significa que Trump podría aplicarlos en otro momento si así lo decide.

¿De qué trataban las sanciones a Rusia?

La medida otorgaba al presidente estadounidense 30 días para imponer aranceles del 100% a todos los productos de los cinco principales compradores de crudo ruso.

Además, impondría sanciones a numerosas entidades rusas y aranceles del 500% a todas las importaciones estadounidenses de productos energéticos rusos. Dicho plazo de un mes vencía el 18 de octubre.

Estas disposiciones entran en conflicto con su plan —anunciado la semana pasada— de colaborar con el presidente ruso Vladimir Putin para liberar las reservas de diésel del país en los mercados globales.

Trump busca reducir los precios del diésel en Estados Unidos, que se mantienen en máximos históricos a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre.

La decisión de Trump marca un “momento verdaderamente histórico”, afirmó el sábado en una publicación en la plataforma X el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev, quien forma parte del equipo negociador de Putin con funcionarios estadounidenses sobre la guerra en Ucrania. “La cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos beneficia a ambas naciones”.

¿Cuál es el status del conflicto entre Ucrania y Rusia?

Rusia llevó a cabo durante la noche uno de sus mayores ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, dirigido contra 15 instalaciones críticas de generación y transmisión de energía, según declaró el sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una publicación en redes sociales.

“Rusia está intentando provocar un apagón en Ucrania, justo antes del invierno. Rusia está intentando dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad ni calefacción”, declaró Zelenski. “Las sanciones estadounidenses, la disminución de la presión sobre el agresor y las recompensas económicas para Putin solo lo animan a seguir atacando”.

La exención de aranceles podría provocar una nueva reacción negativa por parte de miembros del Congreso, incluidos muchos republicanos que se indignaron por su decisión sobre el diésel ruso. Un grupo bipartidista de senadores firmó esta semana una carta exigiendo que Trump rescinda el acuerdo con Putin y aplique las disposiciones de la ley Graham.

“Al levantar estas sanciones, Trump está desafiando la orden del Congreso de aumentar la presión sobre el Kremlin y permitiendo que Vladimir Putin continúe su guerra de agresión”, declaró la senadora Elizabeth Warren en un comunicado el sábado.

“Existe un fuerte apoyo bipartidista a Ucrania y a la exigencia de responsabilidades a Rusia. El Congreso debería revocar el acuerdo de Trump sobre el diésel con Putin, reforzar el apoyo a Ucrania y tomar medidas enérgicas contra Rusia y sus cómplices”.

La exención de la ley también evita un posible conflicto con los principales compradores de productos energéticos rusos: China, India y Turquía.

Graham, republicano de Carolina del Sur y defensor de Ucrania desde hace mucho tiempo, redactó el proyecto de ley antes de su fallecimiento en julio, y su aprobación se interpretó como un homenaje a su memoria. Graham había afirmado repetidamente que dichas sanciones eran la clave para lograr que Putin se sentara a la mesa de negociaciones y pusiera fin a su invasión a gran escala de Ucrania, que ya lleva cinco años.

El Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que interceptó 610 drones ucranianos durante la noche en 16 regiones del país y en Crimea, territorio que Putin anexionó a Ucrania en 2014, así como sobre el Mar Negro.

Putin declaró el viernes por la noche que Rusia continuará con los ataques a gran escala contra las instalaciones militares e industriales y los centros logísticos de Ucrania.

Zelenskyy ordenó nuevos ataques contra refinerías de petróleo rusas, poniendo fin a la pausa surgida en respuesta al llamado de Trump a una tregua energética. Acusó al presidente estadounidense y al multimillonario Elon Musk de socavar la capacidad de Kiev para defenderse al restringir el acceso a la tecnología satelital Starshield de SpaceX, que Ucrania utiliza para interceptar ataques con misiles y drones rusos.

Trump declaró el viernes que no ordenó limitaciones al acceso de Ucrania al sistema Starshield y que tampoco creía que Musk lo hubiera hecho.