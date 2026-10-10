Trump pierde la paciencia con Zelenski: ‘Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente’

“Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, señaló Trump. (EFE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a cuenta de los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas y consideró que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Las declaraciones de Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca se producen después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’, porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo”, argumentó Trump antes de partir a Tenneessee, donde ofrecerá un mitin para las legislativas.

El republicano afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que “comenzó debido a la incompetencia”.

“Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30 % de su país”, dijo del Gobierno ucraniano.

“Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, señaló Trump.

El mandatario concluyó diciendo que cree que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Zelenski ya criticó el viernes el acuerdo entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, y calificó el pacto de “injusto” e “impropio de un aliado”.

El acuerdo permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde el arranque de la guerra en 2022.