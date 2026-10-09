Trump presenta a su nueva portavoz: Katie Zacharia llega a la Casa Blanca tras la salida de Leavitt

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este viernes la lealtad de la abogada y analista política conservadora Katie Zacharia, luego de que fuera designada como nueva portavoz de la Casa Blanca, un puesto al que llega tras la salida de Karoline Leavitt, la mujer más joven en ocupar el cargo.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump destacó la lealtad de Zacharia, a quien describió como una “brillante partidaria” desde el principio, y aseguró que trabajará bien con los medios de comunicación, los estadounidenses y su Administración.

El presidente también elogió la labor de Leavitt, a quien calificó de “fantástica” en el desempeño del cargo.

¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de la Casa Blanca?

Zacharia trabajó durante un corto periodo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta marzo pasado y también como analista política de las principales cadenas de noticias, entre ellas Newsmax y Fox News.

Además, la nueva funcionaria trabajó como asesora en Truth Social, la red social propiedad de la familia Trump, que el mandatario utiliza como canal de difusión para él y su Administración.

Zacharia también trabajó como asesora legal para Fix California, un grupo conservador creado contra políticas progresistas a nivel estatal. Su fundador, Richard Grenell, trabaja como enviado presidencial especial para misiones especiales de la Administración de Trump.

Su antecesora desempeñó esta función durante todo el segundo mandato del actual presidente, en concreto desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, y antes fue secretaria de prensa nacional para la campaña presidencial del líder republicano en las elecciones de 2024.

A principios de agosto, Donald Trump afirmó que Karoline Leavitt se mantendría como asesora externa del mandatario a petición del mismo.

Leavitt justificó su salida del cargo por su reciente maternidad, que se caracteriza por una gran complejidad y exposición mediática.