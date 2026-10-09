Trump ‘no supera a Lisa Cook’: Gobernadora de la Fed estará bajo investigación federal

El memorándum de Trump indica que Cook debe comparecer en una audiencia en la Casa Blanca el 5 de noviembre, donde el comité podrá “considerar las pruebas y acusaciones” en su contra. (AP).

El presidente Donald Trump está creando un comité para investigar las acusaciones de fraude hipotecario contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y la está obligando a comparecer en una audiencia en la Casa Blanca para defenderse, lo que supone una escalada drástica en sus esfuerzos por destituirla de su cargo.

La Casa Blanca compartió un memorándum fechado el miércoles, firmado por Trump, para establecer el comité.

“Como presidente, mi trabajo es asegurar que las leyes se cumplan fielmente, incluso despidiendo a los subordinados en quienes no se puede confiar para que digan la verdad y cumplan la ley”, dijo Trump en el memorando.

Añadió que el comité investigaría si hay “motivos” para la destitución de Cook tras una decisión de la Corte Suprema en junio que le permitió permanecer en su cargo mientras luchaba contra un intento anterior de despido.

El memorándum de Trump indica que Cook debe comparecer en una audiencia en la Casa Blanca el 5 de noviembre, donde el comité podrá “considerar las pruebas y acusaciones” en su contra.

Cook podrá presentar una “declaración escrita” antes de la audiencia y podrá estar acompañada por su abogado, ya que la sesión será a puerta cerrada.

Los abogados de Cook dijeron tener “serias dudas de que esta ‘audiencia’ sea legítima y se ajuste a la ley”.

“Si el análisis se acerca mínimamente a la objetividad, la conclusión será que la gobernadora Cook no cometió fraude hipotecario, por lo que no hay motivo para destituirla de la Junta de la Reserva Federal”, declararon en un comunicado los abogados Abbe Lowell y Norm Eisen.

“Nos hemos puesto en contacto con la Casa Blanca para evaluar si el proceso propuesto tiene posibilidades de ser genuino y no simplemente un mero trámite burocrático”, dijeron, y añadieron que Cook agradece la oportunidad de limpiar su nombre.

Un portavoz de la Reserva Federal declinó hacer comentarios.

¿Quiénes estarán en el comité para investigar a Lisa Cook?

Trump dijo que el comité estará integrado por Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, así como por el presidente de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el director de la Oficina de Ética Gubernamental.

La medida de Trump es el último movimiento en su intento por destituir a Cook de su cargo, una lucha que ya ha obligado a la Corte Suprema a sopesar las cuestiones más amplias que rodean los poderes del presidente para reformar la Reserva Federal.

Trump anunció por primera vez en agosto de 2025 que había despedido a Cook, luego de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, la acusara de mentir en las solicitudes de préstamos para obtener condiciones más favorables.

Cook, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden para el banco central, demandó a Trump argumentando que la conducta alegada no constituía una “causa justificada” para su despido según la Ley de la Reserva Federal.

Cook ha negado las acusaciones, calificándolas de pretexto para destituirla y permitir que el presidente reforme la Reserva Federal a su antojo. El presidente y sus aliados han emprendido acciones contra varios rivales políticos y funcionarios gubernamentales, actuales o anteriores, considerados opositores a Trump en materia de políticas públicas.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por 5 votos contra 4 que Cook podía conservar su puesto mientras luchaba contra la presión de Trump para destituirla, en una decisión que refuerza la independencia del banco central respecto de la Casa Blanca.

Los magistrados no se pronunciaron sobre si Trump podía destituir a Cook en caso de que las acusaciones en su contra fueran ciertas, sino que solo dictaminaron que debía recibir notificación y la oportunidad de ser escuchada antes de intentar destituirla.

En agosto , la administración reanudó su intento de destituir a Cook . En una carta fechada el 5 de agosto, se le informó a Cook que Trump estaba considerando su destitución y se le dio de plazo hasta el 26 de agosto para responder a las acusaciones. El abogado de Cook ha declarado anteriormente que seguirán oponiéndose a cualquier intento de destituirla.

Trump lleva tiempo intentando presionar al banco central, en particular a su expresidente, Jerome Powell, a quien criticó por no haber actuado con mayor contundencia para bajar los tipos de interés.

Powell fue sucedido a principios de este año por Kevin Warsh, elegido por Trump, como presidente del banco.