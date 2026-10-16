¿Latinos se arrepienten de votar por Trump? 74% desaprueba su gestión y 70% ve dañinas sus políticas

El 70 por ciento de los votantes latinos considera que las políticas del mandatario “han sido dañinas” para los hispanos.

Más de la mitad de los votantes latinos en Estados Unidos, el 51 por ciento, apoya a los candidatos demócratas al Congreso, mientras tres de cada cuatro, el 74 por ciento, desaprueban la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, según una nueva encuesta publicada este viernes por el Pew Research Center.

El 24 por ciento de los votantes hispanos registrados respalda a los candidatos republicanos al Congreso, el 18 por ciento se mantiene indeciso y el 7 por ciento favorece a otros partidos menores o independientes, según el sondeo, publicado a menos de tres semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El 55 por ciento de los latinos percibe su sufragio como “un voto contra Trump”, mientras que solo el 14 por ciento lo considera una muestra de “apoyo”, y y para el 30 por ciento Trump no influye en su voto, añadió el informe de la organización, uno de los principales centros de investigación demográfica de Estados Unidos.

Aunque Trump recibió casi la mitad del voto hispano en las elecciones de 2024, un récord para un candidato presidencial republicano, según recordó Pew Research Center, ahora solo la quinta parte de este grupo, el 21 por ciento, aprueba su gestión.

Entre quienes votaron por Trump en 2024, la aprobación es del 57 por ciento, y casi dos tercios de ellos, el 65 por ciento respaldará a los republicanos en los comicios legislativos.

Economía y costo de vida, las principales preocupaciones de los latinos en EU

En general, el 70 por ciento considera que las políticas del mandatario “han sido dañinas” para los hispanos y el 61 por ciento opina que las condiciones para este grupo “han empeorado” en el último año.

La principal preocupación de los hispanos es la economía, pues el 86 por ciento la consideró “muy importante” para definir su voto, incluso por encima de la migración, mencionada por el 64 por ciento.

Los latinos también enunciaron como prioridades el acceso a la salud (80 por ciento), la educación (75 por ciento) y el futuro de la democracia (69 por ciento).

En economía, el 80 por ciento se muestran “muy preocupados” por el precio de la gasolina y la energía, al igual que la vivienda, mientras que el 78 por ciento dijo lo mismo sobre el costo de los alimentos y bienes de consumo, y el 77 por ciento sobre el costo de atención médica.

Sobre migración, tras un récord mensual de 50 mil arrestos migratorios en agosto, la mayor cifra del segundo mandato de Trump, el 62 por ciento señaló que el gobierno está “haciendo demasiado” en cuestión de deportaciones, pero el 22 por ciento opinó que es “lo apropiado” y el 14 por ciento que es “demasiado poco”.

La encuesta se realizó en línea y por teléfono a 774 votantes latinos registrados del 28 de septiembre al 4 de octubre, en inglés y español, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 4.8 por ciento.