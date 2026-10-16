Louvre prevé recuperar joyas robadas de 2025 y alerta sobre asaltos a museos: ‘Son objetivos en el mundo’

El presidente-director del Museo del Louvre, Christophe Leribault, dijo este viernes que espera recuperar las joyas de la Corona francesa robadas el 19 de octubre de 2025 y lamentó el aumento de los ataques contra museos en todo el mundo, que han dejado de ser percibidos como “espacios protegidos”.

“Espero que las recuperemos”, afirmó Leribault en una entrevista con la radio France Inter, en referencia a las joyas sustraídas de la Galería de Apolo en un robo cuyo botín se estimó en 88 millones de euros, aunque en términos patrimoniales la pérdida se considera incalculable.

El asalto puso de manifiesto las deficiencias de seguridad del museo, uno de los más visitados del mundo, con nueve millones de personas en 2025.

“Los museos, que se consideraban un poco santuarios, se han convertido ahora en objetivos en todo el mundo”, señaló Leribault, quien dijo que los equipos del Louvre quedaron “profundamente” afectados por el robo debido a su estrecha vinculación con las colecciones.

¿Cómo ha reforzado su seguridad el museo Louvre?

El presidente del museo explicó que la ventana utilizada por los ladrones ha sido reforzada y que se están llevando a cabo trabajos para mejorar la seguridad del recinto, instalar cámaras y detectores y reforzar la protección cuando se llevan a cabo obras.

No obstante, advirtió que no existe una solución sencilla que garantice una seguridad absoluta, ya que el museo debe proteger sus colecciones frente a robos, incendios e inundaciones, al tiempo que mantiene sus puertas abiertas al público.

Leribault señaló que la modernización de los sistemas de seguridad en un monumento histórico como el Louvre requiere una planificación compleja, pero insistió en que preservar el patrimonio para transmitirlo a las generaciones futuras es una obligación fundamental.

Defendió la gestión de su predecesora, Laurence des Cars, quien dimitió tras el robo, y recordó que los primeros tres millones de euros destinados al plan de seguridad se emplearon en estudios previos a las obras. Según indicó, el gasto había alcanzado los seis millones de euros durante el año en curso.

Leribault advirtió de que los problemas del Louvre van más allá de la seguridad, puesto que el museo necesita reparar sus cubiertas, mejorar la climatización y renovar instalaciones deterioradas para responder al elevado volumen de visitantes.

El proyecto de transformación del ‘Gran Louvre’, anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en enero de 2025, contempla una nueva entrada por la columnata y un espacio específico para la Gioconda, además de actuaciones destinadas a mejorar la circulación del público, con un presupuesto de 1.150 millones de euros.

Leribault indicó que los Emiratos Árabes Unidos han aportado 300 millones de euros y que quedan otros 360 millones por captar mediante operaciones de mecenazgo, al tiempo que dijo haber tenido contactos con posibles patrocinadores en Japón y Estados Unidos.