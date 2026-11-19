Hace unas semanas publiqué en estas páginas que el crecimiento del país se está recuperando. Es, sin duda, una buena noticia. En el tercer trimestre, la economía creció 3.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Así, pasaremos de un crecimiento de 0.7% el año pasado a uno cercano a 2% (en BBVA pronosticamos 1.9%) en 2026. Este año será claramente mejor que el anterior, y pensamos que el próximo será todavía mejor: nuestro pronóstico para 2027 es de 2.3%.

Esto se ha venido reflejando en una mayor creación de empleo que beneficia a la población. Entre enero y octubre de 2025 se crearon 401 mil empleos formales (descontando los de plataformas digitales), mientras que en el mismo periodo de este año se han creado 549 mil.

Esta recuperación se explica por un muy buen desempeño de las exportaciones, que crecen a ritmos de 30%, impulsadas por el menor grado de proteccionismo que México enfrenta para exportar a Estados Unidos en comparación con la mayoría de los países. También se explica por la recuperación gradual de la inversión, aunque desde una base baja.

Reconociendo la mejoría, hay que decir que volver a tasas de crecimiento del PIB total de alrededor de 2% es claramente insuficiente y representa un pobre desempeño. Es el que ha experimentado la economía nacional en las últimas tres décadas, y se compara muy mal con el de otros países. En lo que va de este siglo, en términos de PIB per cápita, México crece menos que todos los países de América Latina, con la excepción de Venezuela (la mayor destrucción económica en la historia moderna para un país en tiempos de paz) y Haití, cuya economía quedó devastada tras el terremoto de 2010. Incluso Argentina, con sus crisis bancarias y de balanza de pagos, y sus incumplimientos de deuda soberana, ha crecido más.

El desempeño relativo de México no era bueno y la situación empeoró con la pandemia. La economía mexicana cayó más y se recuperó más lentamente que la de la mayoría de los países. Al cierre de 2025, México tenía el mismo nivel de PIB per cápita prepandemia, mientras que el de la economía global es 12% superior.

¿Qué explica este mal desempeño económico durante décadas? Es complicado explicarlo en un espacio como este, pero aventuro algunas hipótesis. Primero, el nivel de violencia. El Fondo Monetario Internacional calcula que la violencia en América Latina resta al menos medio punto al crecimiento del PIB en forma permanente. En este sentido, es alentador que esta administración esté enfrentando el reto de manera frontal.

Segundo, en México la productividad total de los factores no ha crecido en décadas. Esto se explica porque la mexicana es una economía con empresas pequeñas, informales y poco productivas. El problema en parte, como ha explicado Santiago Levy, está en la existencia de incentivos para que las empresas permanezcan así. El 95% de las unidades económicas en México tiene 10 o menos empleados (micro) y solamente aporta el 16% del valor agregado. Las empresas grandes (más de 250 empleados) que son mucho más productivas, representan apenas el 0.2% del total, pero generan el 54% del valor agregado de la economía.

La elevada informalidad está altamente correlacionada con el bajo crecimiento (aunque la causalidad no es del todo clara). Las empresas informales tienen un acceso muy complicado al capital. En este sentido, es prometedora la nueva ley de pagos digitales, que podría reducir la informalidad en el mediano plazo al hacer más rastreables las transacciones económicas y con ello, posible determinar la capacidad de pago de dichas empresas.

Otro factor son los bajos niveles de capital humano. Solamente el 26% de la población económicamente activa completa la educación superior. Además, los rendimientos académicos son decepcionantes: el 42% de los alumnos no alcanza los niveles mínimos de competencia, de acuerdo con las pruebas PISA. Aquí el panorama no es alentador, pues México ha empeorado en estas pruebas.

Finalmente, está la baja participación de las mujeres en la fuerza laboral (46%, frente a 74% de los hombres). Esto se debe a que dedican más del doble de tiempo que los hombres a actividades no remuneradas, como el cuidado de niños o de adultos mayores. Mejores sistemas de cuidados ampliarían la participación laboral femenina y, con ello, el crecimiento económico.

La recuperación es una buena noticia, pero no debe confundirse con un cambio de tendencia. Con 2% de crecimiento, México seguirá rezagándose frente a la región.