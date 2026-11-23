El mexicano salió de la zona montañosa del volcán de Ecuador por cuenta propia.

Un ciudadano mexicano, reportado como desaparecido en el volcán Cayambe, fue localizado con vida, informó este domingo el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cayambe, en la zona andina de Ecuador.

El extranjero de 53 años fue localizado en el sector de Ancholag, indicaron los Bomberos al anotar que había sido reportado como desaparecido en el nevado Cayambe, aunque no precisaron desde cuándo.

Mexicano salió de la zona montañosa del volcán Catambe por cuenta propia

La televisión Teleamazonas señaló que el ciudadano fue localizado tras haber salido por sus propios medios de la zona montañosa.

Según los Bomberos, el ciudadano presentaba deshidratación leve y fue estabilizado.

El organismo de socorro -que no se ha ofrecido más detalles sobre el mexicano- publicó una fotografía en la que se aprecia cuando el extranjero está recibiendo las primeras atenciones de los Bomberos.

En una segunda fotografía se lo ve con la ropa manchada de tierra, con el pantalón mojado en la parte baja del doblez y sin zapatos.

El volcán Cayambe, de 5 mil 790 metros sobre el nivel del mar y situado en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, es la tercera montaña más alta del Ecuador, después del Chimborazo y el Cotopaxi.

Se trata de un volcán popular para escalar, y desde 1880 se reportan personas que han ascendido a sus secciones más altas.

Su última erupción fue en 1785. Aún se le considera activo, pero está cubierto por glaciares. Además, se caracteriza por tener el punto más alto donde cruza la línea del Ecuador.

Actualmente es un sitio turístico importante con su parque y atractivos naturales.

Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, y es una zona con abundante agua y neblina, además de su amplia flora y fauna. Se ese sitio brotan nacientes de ríos que fluyen al oriente de Ecuador hasta el gran Río Napo.