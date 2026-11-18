La producción de la industria manufacturera cayó 4.8 por ciento en septiembre a tasa mensual, su peor desempeño desde abril del 2020, y para un noveno mes fue el peor resultado desde que hay registros disponibles, a partir de 2007.

En su comparación anual, la producción manufacturera también perdió terreno al registrar un retroceso de 1.6 por ciento frente a septiembre del año pasado, lo que confirma la pérdida de dinamismo que atraviesa la actividad industrial.

De acuerdo con los registros del Inegi, entre enero y septiembre la manufactura acumuló un avance de apenas 0.6 por ciento, y 7 de los 21 sectores considerados reportaron avances, liderados por la fabricación de productos derivados del petróleo , con 11.2 por ciento, y la fabricación de equipo de cómputo, con 8.0 por ciento. En maquinaria y equipo el crecimiento fue de 4.0 por ciento.

Las mayores caídas corresponden a la fabricación de muebles, con 6.0 por ciento; la fabricación de prendas de vestir, con 5.3 por ciento, así como aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica , con 4.8 por ciento.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex, consideró que una sola observación mensual no basta para modificar la trayectoria prevista, y señaló que la debilidad en rubros relevantes como equipo de transporte y prendas de vestir pudo explicar este retroceso.

Añadió que los buenos resultados en electrónica y maquinaria revelan comportamientos sectoriales muy distintos.

“Si bien algunos segmentos, como maquinaria y equipo de cómputo y electrónicos, mantienen tasas positivas de producción y empleo, no han sido suficientes para compensar la debilidad del resto de la industria”, apuntó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.

Reflexionó que será importante observar si esta contracción responde a un comportamiento temporal o si comienza a consolidarse una tendencia de menor actividad industrial , ya que, de prolongarse, podría limitar la generación de empleo, la inversión y el crecimiento económico durante los próximos meses.

Recordó que estos resultados representan una señal de cautela para el crecimiento económico de México , ya que la manufactura es uno de los principales vínculos de la economía nacional con el comercio internacional y, particularmente, con Estados Unidos.

(El Financiero)

Empleo extiende declive

El personal ocupado cayó 0.1 por ciento a tasa mensual en septiembre frente a agosto y acumuló tres contracciones seguidas. A tasa anual, el empleo sumó 43 meses consecutivos a la baja , según cifras desestacionalizadas.

“La amplitud de la debilidad laboral es la señal más relevante, porque sugiere cautela empresarial para ampliar plantillas”, señaló Ugarte.

Añadió que la combinación de una menor producción y una menor plantilla indica que el dinamismo de algunas actividades exportadoras todavía no se traduce en una expansión generalizada de la producción y la contratación, debido a que únicamente han crecido esos rubros.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, señaló las causas del deterioro del empleo en la manufactura, las cuales pueden considerarse tanto internas como externas:

“La imposición de aranceles sectoriales a las importaciones en Estados Unidos, afectando principalmente a la industria automotriz y a la industria siderúrgica, la falta de inversión privada en México, ante el deterioro en el Estado de derecho, la baja confianza empresarial y la incertidumbre respecto al futuro de la relación comercial con Estados Unidos , y el incremento en los costos laborales en México”, apuntó.

Pedro Casas, vicepresidente y director general de la AmCham, advirtió que algunas empresas del sector automotriz , una industria de alto valor agregado y generación de empleo , están aprovechando la oportunidad para mover su producción hacia la electrónica.

Señaló que resulta peligroso para los empleos de muchas manufacturas que la capacidad instalada pivotee hacia la exportación de productos que solamente se ensamblan, prueban y empaquetan, ya que en el corto plazo habría una fuerte pérdida de empleos y poca derrama económica