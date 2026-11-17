El Registro Obligatorio de Líneas Telefónicas Móviles, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), provocó ya la desconexión de 7.6 millones de líneas durante los primeros tres trimestres de 2026, siendo Telcel, AT&T y Movistar los principales operadores afectados por la medida gubernamental.

Al 30 de septiembre de 2026, el mercado contabilizó 153.1 millones de líneas activas, una caída anual de 2.6 por ciento o 7.6 millones de líneas respecto a las 160.7 millones de líneas que se registraron al cierre del año pasado, según estimaciones de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

“Lo que estamos viendo es que la obligatoriedad del registro o la vinculación de las líneas desde el inicio del año marcó un punto de inflexión y frenó la tendencia histórica de expansión que veníamos observando. El trimestre anterior prácticamente registró un estancamiento y ahora ya estamos reflejando una caída de 2.6 por ciento”, explicó Alberto Piedras, director de Análisis de Mercado en The CIU.

Bait, Izzi y Megamóvil crecen tras registro de celulares

En conferencia con medios, el analista detalló que Telcel reportó 81.8 millones de líneas, una disminución anual de 3 por ciento; Movistar contabilizó 19 millones, con un retroceso de 12.3 por ciento, mientras que AT&T cerró con 23.3 millones, una contracción de 3.4 por ciento.

En contraste, los Operadores Móviles Virtuales (OMV´s) alcanzaron 29 millones de líneas, un crecimiento anual de 7.2 por ciento, siendo los principales beneficiados con este registro, según señaló el experto.

Bait, el OMV de Walmart de México, fue uno de los más beneficiados, al registrar un crecimiento de 17.3 por ciento; Izzi, de Grupo televisa, reportó un crecimiento de 59.3 por ciento; y Megamóvil, de Grupo Megacable, reportó un crecimiento de 31.9 por ciento en su número de usuarios.

“Los operadores tradicionales son los que están mostrando las caídas, mientras que los OMV son los que están creciendo. Son los que están conteniendo la caída de este segmento y los que consiguen ganancias en un mercado que está experimentando una contracción por el registro de la CRT”, apuntó Ernesto Piedras, CEO en The CIU.

La afectación también se reflejó en la composición del mercado, ya que las líneas de prepago disminuyeron 5.2 por ciento anual, mientras que las de pospago crecieron 9.9 por ciento, hasta alcanzar 28.9 millones de líneas.

“El registro está recomponiendo el mercado, vamos a cerrar el año con 153.6 millones de líneas, lo que representaría una caída anual de 4.4 por ciento”, concluyó Ernesto Piedras.