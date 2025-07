América Móvil critica la falta de claridad de BAIT

América Móvil lanzó una crítica directa contra BAIT (Bodega Aurrera Internet y Telefonía) –el operador móvil virtual de Walmart– al señalar que sus cifras de suscriptores no son claras y que resulta prácticamente imposible que exista una diferencia tan grande entre los datos presentadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Operador Móvil Virtual de Walmart.

“Sobre BAIT, no puedo hablar mucho porque no entiendo sus cifras. Dijeron, si acaso, que tienen menos suscriptores, y luego dijeron que tienen mayor ARPU. No sé… realmente no entiendo sus números. Así que es muy difícil hacer comparaciones trimestre a trimestre con BAIT”, afirmó Daniel Hajj Aboumrad, director general de América Móvil, durante la conferencia con analistas por sus resultados del segundo trimestre de 2025.

Las declaraciones del directivo se dan luego de que el IFT, a cargo del comisionado Javier Juárez Mojica, revelara que la base real de clientes activos es del OMV de Walmart es de apenas 8.3 millones y no de 19.8 millones de usuarios como lo ha señalado BAIT, una diferencia de 10.9 millones de usuarios.

Origen de la discrepancia entre AT&T y BAIT

La discrepancia de las cifras es porque mientras el IFT aplica el criterio regulatorio que contabiliza únicamente las líneas que han cursado tráfico en los últimos 90 días, BAIT informó que ellos aplican otros criterios que contemplan el uso de líneas durante los últimos 180 días, es decir el doble de tiempo que establece un criterio internacional respaldado incluso por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo de la ONU para regular las tecnologías de la información.

“Lo que sí creo que es importante es que, cuando eres un nuevo jugador, es fácil crecer desde cero. Pero cuando ya tienes una base de datos y una base importante, entonces lo importante es mantenerla. Es más difícil crecer. Es importante mantener esa base”, añadió el directivo de la empresa propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.

Además, Hajj defendió el desempeño de Telcel en el mercado de prepago, al destacar la solidez de su infraestructura y una mejora en el entorno económico.

“Lo que sí te puedo decir es que hemos estado creciendo, y tenemos una red muy buena, mucho mejor que las demás. Y también muy buena cobertura. Así que la economía y todas estas cosas están haciendo que nuestro segmento de prepago comience a crecer otra vez”, concluyó el directivo tras reiterar que es complicado entender los números del OMV de Walmart.