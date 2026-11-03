Menos líneas y ventas de Movistar y AT&T rediseñan al sector

Televisa, AT&T, Telefónica y América Móvil protagonizan la reconfiguración del mercado de telecomunicaciones en México. (El Financiero).

El mercado de telecomunicaciones cerró el tercer trimestre de 2026 con una transformación que va más allá de sus indicadores financieros. La caída de 3.8 por ciento anual en líneas móviles coincidió con un alza de 6 por ciento en los ingresos, mientras dos operaciones de compraventa anticipan una reconfiguración de los competidores.

Al cierre de septiembre, el sector contabilizó 151.3 millones de líneas móviles, 7.4 millones menos respecto al cierre de 2025. En contraste, los ingresos alcanzaron 100 mil 698 millones de pesos, impulsados tanto por los servicios como por la comercialización de equipos.

“La magnitud del ajuste se evidencia en que Telcel registró la mayor disminución trimestral de líneas de su historia”, señaló Fernando Esquivel, analista de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en su informe trimestral.

Explicó que la depuración de accesos responde, entre otros factores, al Registro Obligatorio de Líneas y a la reducción de los servicios gratuitos de conectividad.

En contraste, los operadores móviles virtuales (OMV) incrementaron 3.5 por ciento su base de usuarios respecto al trimestre anterior, mientras el prepago retrocedió 6.5 por ciento anual y el pospago avanzó 9.9 por ciento.

“El mercado transita así hacia una estructura con mayor peso relativo del pospago y una menor base de líneas de recarga, lo que modifica los indicadores de consumo e ingreso promedio. Además, lo que estamos viendo es que los OMVs van creciendo en el segmento de pospago, lo cual es una señal de que el mercado va a cambiar en los próximos meses”, apuntó Esquivel.

A la recomposición de los ingresos, se sumaron dos movimientos corporativos que anticipan una nueva configuración competitiva.

El primero fue el acuerdo anunciado en octubre por AT&T para vender su filial mexicana a Grupo Televisa y Fintech Holdings por 2 mil millones de dólares, una operación que se prevé concluir durante el primer trimestre de 2027, sujeta a autorizaciones regulatorias.

John Stankey, presidente y CEO de AT&T, justificó la desinversión como parte de su estrategia de concentración en Estados Unidos.

“Creemos firmemente que el futuro de la inteligencia artificial funcionará sobre redes convergentes con activos de fibra densos. Este movimiento posiciona a AT&T México para participar en esa evolución y es consistente con nuestra estrategia de largo plazo de concentrar la asignación de capital en oportunidades de crecimiento en el dinámico mercado estadounidense”, afirmó en conferencia con analistas.

La operación permitiría a Televisa incorporar aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles a su ecosistema de televisión de paga, banda ancha y telefonía fija, con lo que tendría mayores posibilidades de competir mediante paquetes convergentes frente a América Móvil.

El segundo movimiento corresponde a la venta de Telefónica México por 450 millones de dólares a Melisa Acquisition, consorcio encabezado por OXIO y Newfoundland Capital Management, anunciada en abril y sujeta a las autorizaciones correspondientes.

La posibilidad de que Televisa integre los servicios de AT&T a su oferta fija encendió las alertas de América Móvil.

Durante su conferencia de resultados trimestrales, Daniel Hajj, director general de la compañía, reconoció que Televisa será un rival de mayor peso.

“Creo que AT&T era un competidor fuerte. Es una de las compañías más grandes de Estados Unidos y hacía muchas cosas en México. Creo que Televisa también será un competidor fuerte”, sostuvo.

Adelantó que mantendrán su estrategia de inversión en infraestructura, cobertura 5G, calidad de red y atención a clientes para defender su posición en el mercado.

Sin embargo, también puso sobre la mesa las condiciones regulatorias que enfrenta la compañía para ampliar su oferta de servicios y competir frente a un operador que podría integrar telefonía móvil, internet y televisión de paga.

“Espero que el gobierno también nos permita ofrecer todos esos servicios. Creo que deberían hacerlo. No hay razón para que no sea así”, expresó Hajj.

Para Esquivel, el sector enfrenta dos transformaciones que marcarán su evolución inmediata y que redefinirán el consumo de datos, voz, llamadas y streaming.

“El mercado móvil atraviesa dos transformaciones simultáneas: una recomposición de su base hacia líneas de mayor consumo y un cambio en la estructura de propiedad de sus principales participantes”, destacó.

Concluyó que la disputa dejará de concentrarse únicamente en captar nuevas líneas y avanzará hacia la rentabilidad por usuario, la inversión en redes y la capacidad de integrar servicios.

“Todavía falta esperar que se materialicen ambas operaciones, pero una vez que esto pase, estoy seguro que la CRT deberá analizar las condiciones regulatorias actuales para materializar la competencia de un nuevo mercado”, concluyó.