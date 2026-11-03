Registra petróleo mayor caída en poco más de tres meses

La Mezcla Mexicana cayó 14.57 por ciento y se ubicó en 91.25 dólares por barril. (El Financiero).

El precio del petróleo registró su mayor caída en una jornada desde finales del pasado mes de julio después de que Washington y Teherán mostraron disposición a dialogar para resolver el conflicto en Medio Oriente que mantiene bajo presión el suministro energético.

Bajo este escenario, la Mezcla Mexicana se situó en los 91.25 dólares la unidad, al contraerse 14.57 por ciento; el barril Brent registró una caída de 9.07 por ciento, en los 104.36 dólares cada uno; seguido por el West Texas Intermediate que descendió 7.36 por ciento a 96.46 billetes verdes el barril.

“Con los flujos elevados y una gran parte del reciente repunte atribuido a una prima de riesgo, estos titulares tendrán un impacto cada vez mayor en el mercado. Sin embargo, sin un armisticio formal y el fin de los continuos ataques a buques en el estrecho de Ormuz, no prevemos una erosión completa de la prima de riesgo únicamente a través de titulares diplomáticos”, dijo a Bloomberg Ryan Mckay, estratega sénior de materia primas en TD Securities.

Al respecto, Alfonso Jarquín, director de inversiones de VALMEX Casa de Bolsa, indicó que “el petróleo está atrapado entre destrucción de demanda y riesgo geopolítico. Por un lado, los flujos de crudo desde el Golfo han mejorado respecto a los momentos más críticos de la crisis y varios productores han recuperado buena parte de sus exportaciones. Por otra parte, los precios elevados ya están afectando el consumo global de energía”.

El analista añadió que, de cara a las próximas semanas, el mercado luce cada vez más binario. La incertidumbre política y la cercanía de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde se prevé una victoria para los demócratas en el Congreso, han elevado la probabilidad tanto de un acuerdo diplomático como de una nueva escalada militar.

“Un avance creíble en las negociaciones podría eliminar parte de la prima geopolítica que hoy sostiene al crudo, sin embargo, cualquier incidente que vuelva a poner en riesgo la infraestructura energética o el tránsito por el estrecho de Ormuz podría volver a impulsar los precios con rapidez. Nuestro escenario base sigue siendo de alta volatilidad, con un petróleo sensible a los titulares geopolíticos y un diésel que probablemente permanecerá relativamente más fuerte mientras los inventarios de destilados no logren reconstruirse”, abundó Jarquín.

Brent y WTI registraron fuertes pérdidas ante la posibilidad de negociaciones entre Washington y Teherán. Así reaccionaron los mercados. (El Financiero).

Sesgo negativo

No obstante, de acuerdo con los analistas, a pesar de un mayor optimismo en el ámbito energético, las negociaciones al interior de Wall Street operaron de manera dispar, en medio de una caída en los precios de las acciones del sector tecnológico.

Particularmente los índices Nasdaq y el S&P 500 registraron variaciones de 1.07 y 0.51 por ciento menos, contrario al Promedio Industrial Dow Jones que subió 0.41 por ciento.

Para los próximos días, analistas de casa de bolsa GBM detallaron que los inversionistas se mantendrán atentos a las elecciones intermedias estadounidenses que tendrán lugar hoy, cuando se votará para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, así como 35 asientos en el Senado, y 36 de las 50 gubernaturas.

Sin embargo, a nivel local, los dos centros bursátiles (BMV y BIVA) permanecieron sin cambios dada la ausencia de operaciones, por el feriado que conmemora el día de muertos.

Gana el peso mexicano

Por otra parte, la moneda mexicana presentó ganancias frente al dólar en transacciones electrónicas, en una jornada que se caracterizó por un bajo nivel operativo.

Según los datos reportados por Bloomberg, el tipo de cambio cotizó alrededor de los 18.5662 pesos por billete verde, nivel bajo el cual se apreció 1.26 por ciento o 23.75 centavos, considerando su último dato de cierre oficial.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, desde un enfoque técnico, el tipo de cambio muestra una muy ligera corrección a la baja, pero se mantiene por encima del nivel clave proyectado de 18.50 pesos por dólar.

A detalle, según los datos disponibles, los indicadores de oscilación muestran que el tipo de cambio sigue en medio de una tendencia al alza, por lo que es probable que en las siguientes jornadas la paridad se dirija nuevamente hacia el nivel de 18.70 pesos por dólar, apuntó la experta.