Banco BASE 40 años construyendo la certeza que impulsa a México

La historia de las instituciones financieras exitosas no se escribe únicamente en los balances trimestrales, sino en la capacidad de resistir el tiempo manteniendo una promesa inquebrantable. Al cumplir 40 años, Banco BASE no solo celebra cuatro décadas de operación, sino la validación de una filosofía de trabajo y confianza que lo han llevado al Top del sistema financiero.

En 1986, Lorenzo Barrera Segovia, inspirado por los valores de disciplina y estudio que recibió en su hogar, fundó lo que hoy es uno de los grupos financieros más rentables de México. El nombre mismo, “BASE”, surge de la unión de sus apellidos —Barrera y Segovia—, una recomendación de su hermana Celina que hoy simboliza la plataforma de confianza sobre la cual miles de empresas construyen su futuro.

Cortesía.

Expansión nacional

El inicio fue un ejercicio de valentía y ética. En un mercado escéptico tras la nacionalización de la banca en 1982, la pregunta de los clientes era constante: “¿Cómo sé que mi dinero llegará a su destino?”. La respuesta de Lorenzo Barrera fue asumir el riesgo primero, respaldando las operaciones con sus propios ahorros y un préstamo familiar formalizado. Esa honestidad radical permitió que, en 1999, la firma se expandiera a la Ciudad de México y Guadalajara, marcando el inicio de una expansión que hoy alcanza 17 oficinas en el país y una representación en Toronto, Canadá.

Cortesía

Sin embargo, el crecimiento exponencial y la consolidación de BASE no se explican sin la mancuerna estratégica que Lorenzo ha formado con su hermano, Álvaro Barrera Segovia. Desde aquellos inicios, ambos hermanos lograron una sinergia única: mientras Lorenzo cimentaba la visión estratégica, la ética innegociable y la solidez institucional, Álvaro se convirtió en el motor para potencializar el servicio al cliente y la cercanía, llevando la filosofía de la institución a cada rincón del país. Juntos, transformaron un sueño familiar en un estándar de excelencia para la banca corporativa en México.

La ética como blindaje operativo

Para Banco BASE, la ética no es un concepto abstracto, es una ventaja competitiva. Mientras otros buscaban ganancias rápidas con márgenes dudosos, Lorenzo Barrera aplicó el decálogo de Eugenio Garza Sada: si algo no “cuadra” éticamente, no se hace. Esta prudencia salvó a la institución de crisis que hundieron a competidores, en los años 90. “Tardas 20 años en generar confianza y 5 minutos en perderla”, suele citar Barrera. Por ello, hace más de una década, el banco decidió certificarse voluntariamente bajo los estándares de prevención de lavado de dinero (PLD/AML) más estrictos a nivel global, adelantándose a las regulaciones nacionales.

Cortesía

Solidez financiera que garantiza el mañana

Hoy, esa visión y compromiso con el cumplimento se refleja en indicadores financieros históricos. Al cierre de 2025, el Índice de Capitalización (ICAP) de Banco BASE se situó en un sólido 21.28%, duplicando el mínimo requerido por Basilea III. Con un ROE del 24.42%, la institución se posiciona en rentabilidad en el sector, demostrando que hacer las cosas bien es, además, el mejor negocio.

Las calificaciones de Fitch Ratings (A+), Moody’s (A+) y S&P Global (mxA) con perspectiva estable, garantizan a los tesoreros que operan con una institución de máxima confianza en México.

Cortesía

Inversión en certidumbre

Mirando hacia el futuro, Banco BASE ejecuta un plan estratégico de 2,000 millones de pesos. Bajo el liderazgo de Julio Escandón, Director General, la meta es clara: consolidarse como líderes absolutos en transferencias y pagos internacionales.