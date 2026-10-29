Apuestas por alza a tasa de la Fed en diciembre ‘altera’ al peso: ¿Cuánto sube el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas este jueves 29 de octubre.

El peso mexicano cae con fuerza ante el dólar en la sesión de este jueves 29 de octubre, debido a que el mercado aún apuesta a que la Fed sí hará un aumento a su tasa de interés antes del final de 2026.

La Reserva Federal dejó sin cambios su tasa en el rango de 3.75-4 por ciento. En la conferencia posterior a la decisión, el presidente Kevin Warsh dijo que la Fed se beneficiará del “intervalo rico en información” entre ahora y su reunión de diciembre, que incluirá nuevos datos de crecimiento e inflación.

“Seguimos pensando que actuarán en diciembre”, apuntó Oscar Muñoz, estratega jefe de macroeconomía de Estados Unidos de TD Securities USA. “Creo que el umbral para que no vuelvan a elevar las tasas es muy alto”.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este jueves 29 de octubre?

Según datos de Bloomberg, el peso se deprecia 0.85 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.79 unidades, 17 centavos más con respecto al cierre del miércoles 28 de octubre.

“El peso es la divisa más depreciada en la sesión y ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense debido a que el mercado está retomando las expectativas de política monetaria que prevalecían antes del anuncio de la Reserva Federal”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.23 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.17 unidades por cada billete verde en la sesión de este jueves 29 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.97 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.36 por ciento.

Las monedas más depreciadas ante el dólar australiano con 0.83 por ciento; el dólar taiwanés con 0.70 por ciento; el won surcoreano con 0.45 por ciento; el real brasileño con 0.31 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.21 por ciento.

Con información de Bloomberg