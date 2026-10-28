Peso, a la espera de la decisión de la tasa de interés de la Fed: ¿Cuánto gana al dólar?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este jueves 28 de octubre.

El peso mexicano cede terreno frente al dólar este jueves 28 de octubre mientras la atención principal del mercado es la decisión de política monetaria de la Fed.

Se prevé que el Comité Federal de Mercado Abierto, liderado por el presidente Kevin Warsh, dejen la tasa de interés sin cambios al menos por esta reunión. Los especialistas pronostican que será en el encuentro de diciembre cuando sí haya un aumento.

Si la Fed cumple el pronóstico, Warsh podría enfrentar presión para explicar por qué las autoridades decidieron no actuar ahora contra la inflación después de que el mes pasado votaran por unanimidad a favor de subir la tasa.

Así está el tipo de cambio HOY

Según datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.10 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.65 unidades, 2 centavos menos respecto al cierre del miércoles 27 de octubre.

“El mercado estará en busca de señales sobre la probabilidad de un incremento adicional antes de que termine el año. Esta mañana, la probabilidad de un incremento a la tasa de interés en el anuncio de hoy se ubica en 9.4 por ciento y la de un incremento el 9 de diciembre en 84.6 por ciento”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.17 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.08 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.01 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.38 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el peso chileno con 0.58 por ciento; la corona noruega con 0.51 por ciento; el real brasileño con 0.46 por ciento; la corona sueca con 0.34 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.33 por ciento.

Con información de Bloomberg